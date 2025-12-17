En el Día de la Policía, Julio Zamora reconoció el trabajo y la vocación de servicio de efectivos de la Provincia de Buenos Aires

“Agradezco la tarea que llevan adelante los 365 días del año para proteger la vida y los bienes de los vecinos de Tigre”, manifestó el intendente en el acto realizado en los jardines del MAT, donde el Municipio agasajo a quienes cumplen sus funciones en el distrito.

En el 204° aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó el acto de reconocimiento a efectivos de la fuerza que cumplen funciones en el distrito. En el transcurso del encuentro, además, se llevó adelante un minuto de silencio en memoria a los fallecidos en cumplimiento de su deber.

“Fue un reconocimiento muy especial a la Policía de la Provincia de Buenos Aires que durante los 365 días del año nos acompañan en la tarea diaria de proteger la vida y los bienes de nuestros vecinos”, expresó Zamora.

Y agregó: “Es una mención, además, a una labor de actos de arrojo y políticas de prevención que realizamos en conjunto con el servicio de Protección Ciudadana, aportando tecnología, equipamiento y móviles. Es un trabajo mancomunado que nos permite generar uno de los municipios más seguros de la Provincia”.

El encuentro -organizado en los jardines del MAT – comenzó con la entonación del Himno Nacional y continuó con un minuto de silencio para recordar a los efectivos caídos en servicio durante el último año. Seguido, brindaron sus palabras: el jefe comunal de Tigre, el subsecretario de Formación del Ministerio de Seguridad de Provincia, Ignacio Pacho; y el Superintendente de Seguridad de AMBA, Comisario Lucas Borge, quienes destacaron la importancia de seguir trabajando de forma mancomunada.

“Para nosotros es muy importante acompañar al personal en este día. Fundamental la presencia del intendente Julio Zamora a quien agradezco por el acto tan hermoso que han hecho. Es indispensable el trabajo coordinado con las autoridades municipales porque de otra manera sería imposible”, destacó Ignacio Pacho.

En el transcurso del evento se reconocerá al personal de la fuerza, titulares de diferentes comisarías y destacamentos; máximos representantes zonales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; como también a agentes del Centro Operaciones Tigre (COT). Participaron del encuentro, además, el jefe Departamental de Seguridad de Tigre, Marcos Peralta; el director de Seguridad de Islas, Comisario Mayor Javier Machuca; el director de la Dirección de Investigaciones en función judicial San Isidro, el Comisario Inspector Diego Godoy y las demás autoridades de la fuerza y del Municipio de Tigre.

Por su parte, el secretario de Protección Ciudadana de Tigre, Jorge Fernández, expresó: “Es un gusto y un placer haber realizado este acto para la Policía. Nosotros ponemos toda la tecnología y mucho esfuerzo pero los que ponen el cuerpo son ellos. Cada uno en su trabajo logramos niveles importantes en la seguridad del partido”.