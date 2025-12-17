jueves, diciembre 18, 2025
Malvinas Argentinas Noticias 

Más luces, menos ruido: Malvinas Argentinas refuerza la campaña en contra del uso de pirotecnia sonora

Redacción Periódico Para Todos

En el marco de la campaña “Más luces, menos ruido”, el municipio de Malvinas Argentinas vuelve a concientizar sobre los efectos negativos de la pirotecnia sonora y la importancia de celebrar de manera responsable. La iniciativa apunta a reducir el uso de fuegos artificiales de alto impacto sonoro, promoviendo celebraciones inclusivas y respetuosas.

Este año, como novedad, se instaló en el Palacio Municipal una cabina sensorial, una experiencia que permite comparar cómo se escuchan los fuegos artificiales en condiciones habituales y cómo los perciben las personas con sensibilidad auditiva. La propuesta busca generar empatía y comprensión sobre lo que atraviesan personas con hipersensibilidad auditiva (TEA y otros), especialmente durante las fiestas.

Al respecto, la directora de Discapacidad, Celeste Villacorta, expresó: “Esta es una experiencia nueva que incorporamos este año, después de muchos años de trabajo conjunto con las asociaciones y las familias. Es una experiencia inédita en la provincia de Buenos Aires y esperamos que pueda replicarse en otros municipios”. Además, remarcó: “La contaminación auditiva se acrecienta durante las fiestas y es algo que genera angustia en quienes la padecen como en sus familias. Entendemos que pasar las fiestas en un baño, cuidando y protegiendo a sus hijos, no es algo digno; por eso, desde el Estado buscamos promover una sociedad más empática y amigable para todos”.

Además, se sumaron a la campaña “Más luces, menos ruido”, carteles para colocar en los frentes de los hogares donde viven personas con autismo o sensibilidad auditiva. Los mismos pueden retirarse tanto en la Dirección de Discapacidad, ubicada en Soler 977 en la ciudad de Grand Bourg (de lunes a viernes de 8 a 16 h), como en el Hospital de Salud Mental Evita, o por la cabina sensorial del 19 al 23 de diciembre.

Acerca de las nuevas iniciativas municipales Dora Gallegos, presidenta de la Asociación Condición del Espectro Autismo de Malvinas Argentinas, señaló: “Para nosotros la incorporación de estos carteles para los hogares representan respeto, empatía y la posibilidad de ponerse en el lugar del otro”. “Por otro lado, como mamá de una persona autista, entrar a la cabina sensorial fue algo muy fuerte para mí; escuchar durante un minuto lo que mi hija siente por más de una hora, y cómo lo vive con todo su cuerpo, me movilizó, siempre quise saber lo que ella siente en esos momentos. Invito a los vecinos a que se acerquen y vivan la experiencia”.

La campaña se enmarca en la Ordenanza N° 2750/25, que declara a Malvinas Argentinas territorio libre de pirotecnia sonora. La normativa restringe la comercialización, fabricación, tenencia, manipulación, depósito y uso de artículos de pirotecnia de venta libre con efectos de estruendo exclusivamente (alto impacto sonoro), y prohíbe la venta de artículos pirotécnicos en la vía pública, así como la venta ambulante. El uso de pirotecnia afecta a animales, bebés, adultos mayores, al medio ambiente y a personas con hipersensibilidad auditiva. Para denuncias por pirotecnia sonora, los vecinos pueden comunicarse las 24 horas al 0800-222-0911, con el Centro de Operaciones Municipal (COM).