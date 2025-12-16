Zamora mantuvo un encuentro con comerciantes de Troncos del Talar para debatir sobre el proyecto municipal de ordenanza de limitación de altura

El intendente de Tigre acercó las propuestas de regulación del desarrollo edilicio sobre la Av. Hipólito Yrigoyen y explicó su propuesta enviada al HCD, la cual fue respaldada por los presentes. La actividad tuvo lugar en la Biblioteca Popular de la localidad.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con comerciantes de Troncos del Talar para dialogar y debatir sobre el desarrollo urbanístico sobre la Av. Hipólito Yrigoyen. El propósito del encuentro fue acercar la propuesta del Municipio para regular las edificaciones en altura la cual fue respaldada por la comunidad en el encuentro.

“Planteamos la propuesta que el Poder Ejecutivo municipal envió al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento, sobre todo para esta localidad. Hay una necesidad de seguir sosteniendo el crecimiento de la comunidad, la limitación que hacemos de la altura sobre todo donde no está regulado como es la ruta 197. Esto va a permitir tener un orden en el desarrollo”, expresó el jefe comunal en la Biblioteca Popular Troncos del Talar.

Luego, añadió: “Intercambiamos distintas cuestiones de la vida diaria del centro comercial, las cuestiones que nos presentan las instituciones, distintos problemas que hacen a que tengamos un intercambio fecundo. Estas reuniones se van a realizar en distintos puntos del distrito y también participación vía web para que los vecinos puedan comunicar qué es lo que quieren para la comunidad”.

El encuentro se llevó adelante en el marco de la medida cautelar del HCD, la cual impide edificaciones mayores a dos pisos, normativa que no figura en el código edilicio aprobado en el año 1996. El jefe comunal realizó un recorrido histórico del desarrollo urbanístico del Municipio desde 1985 hasta la actualidad.

A su vez, explicó las consecuencias que podrían producirse a raíz de dicha cautelar como: la falta de generaciones de puestos de trabajo, que menos personas puedan alquilar o vivir en Tigre, el deterioro de

la industria, entre otros. Por otra parte, durante el encuentro, los comerciantes aprobaron y respaldaron la propuesta del intendente Julio Zamora.

Nahuel, comerciante de Troncos del Talar, sostuvo: “La iniciativa me parece bien, primero por los obreros que van a venir a trabajar en las obras. Así se desarrolla mejor el Municipio y puede llegar a su máximo

potencial”.

Tomás, vecino de la localidad, dijo: “Fue una reunión muy nutritiva, se pudieron arreglar temas importantes y nos pusimos de acuerdo en muchos otros con la gente que tiene comercios en el Municipio. Estuvo el intendente Julio Zamora respondiendo a las preguntas, todo muy amable por suerte”.