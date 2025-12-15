Ramón Lanús supervisó el avance de las obras de integración urbana en Boulogne

El intendente recorrió los trabajos que se están realizando en Barrio Ferroviario, donde se mejorará la calidad de vida de más de 600 familias.

El Municipio de San Isidro reanudó los trabajos de urbanización integral en Boulogne en junio de este año. Las obras, que habían sido licitadas por el Gobierno Nacional en 2023, cuentan con un avance del más del 30% y se extenderán hasta mediados de 2026. El intendente, Ramón Lanús, visitó la zona y valoró: “Esta es una obra fundamental para los vecinos, una obra que había sido paralizada a principios de 2023, de la que nos hicimos cargo y que vamos a finalizar para que todos en el barrio vivan mejor”.

En el Barrio Ferroviario (Boulogne) viven alrededor de 600 familias y está compuesto por los barrios Nueva Esperanza, Santa Rosa y Villa Ruedita, que se encuentran divididos por la vía del FC Belgrano Norte. Los trabajos comprenden la ejecución del tendido de red pluvial, la pavimentación de las calles y realización de veredas y la incorporación de equipamiento urbano.

Para las tareas de ejecución de la red pluvial, se realiza el replanteo de las calles, ya que al ser manzanas irregulares es preciso delimitar los espacios. La conexión pluvial posibilitará el escurrimiento del agua de lluvia. Seguidamente a los trabajos pluviales se procederá a la red vial y peatonal. Se tratan de más de 1400 metros lineales que comprenden las calles Piedrabuena, Piedrabuena bis, Loria, Gorriti, entre otras. Estas tareas posibilitarán la circulación segura de vehículos y la conectividad del barrio.

Se recolocaron conductos que habían sido colocados en 2023 durante la primera etapa de la obra, pero sin los niveles correctos. Se ejecutaron 208 m de cañería pluvial sobre calle Guayaquil. Se están incorporando los caños de hormigón armado de diámetro de 800 milímetros en calle Piedrabuena Bis. En la calle Loria se encuentran trabajando en el replanteo de la traza para luego continuar con la ejecución de los pavimentos.

Por último, se prevén obras de equipamiento y mobiliario urbano para la generación de espacios de encuentro, el tendido de alumbrado público y el completamiento de espacios verdes. Estas obras mejorarán el drenaje en días de lluvia, calles más seguras y mejor conectividad y mayor integración entre los barrios.

Estas obras tienen como objetivo mejorar el entorno urbano y acompañar la integración de los barrios al resto de la ciudad. Para ello, se incluyen trabajos de infraestructura básica, como redes de agua y cloacas, que contribuyen a una mejor calidad de vida.

Además, la ejecución de obras pluviales -tanto primarias como secundarias- permite un mejor escurrimiento del agua de lluvia, ayudando a prevenir inundaciones y facilitando la circulación y conexión de los vecinos con el resto del municipio. En el mismo sentido, las obras de pavimentación mejoran la accesibilidad y fortalecen la integración urbana.