Vicente López continúa promoviendo el bienestar animal con nuevas jornadas de Zoonosis

El municipio de Vicente López sigue cuidando la salud de los animales de compañía y fomentando la tenencia responsable en todos los barrios del distrito: a lo largo de diciembre, se llevarán adelante nuevas jornadas gratuitas de castración, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.

En este marco, el equipo de Zoonosis cuenta con un quirófano móvil, adaptado y equipado para brindar servicios de vacunación, castración y desparasitación en distintos puntos del distrito. Este camión permite realizar hasta tres intervenciones médicas en simultáneo y se suma a las jornadas en plazas, clubes y espacios barriales.

La primera actividad será una jornada de castración el jueves 18 de diciembre, a partir de las 9 horas, en la Plaza Almafuerte, ubicada en Lavalle y Cochabamba, Villa Martelli. La atención contará con un cupo de 10 animales por orden de llegada.

Posteriormente, el martes 23, de 9 a 13 horas, se realizará una jornada de vacunación antirrábica y desparasitación en la Plazoleta Don Octavio Enrique Ortiz, situada en Juan B. Justo 1349, Florida. En esta fecha la atención será sin cupo.

Finalmente, el lunes 29 de este mes, desde las 9 horas, se desarrollará una nueva jornada de castración en la Delegación Carapachay, ubicada en Hilario Ascasubi 5702, Carapachay, con un cupo de 10 animales, también por orden de llegada.

En todas las jornadas móviles, los animales deberán estar presentes al momento de la admisión y las personas responsables deberán ser mayores de edad. Los perros deberán concurrir con collar, correa y bozal, mientras que los gatos deberán ser trasladados en transportadora o bolso. Para las castraciones, los animales deberán realizar ayuno sólido y líquido de 8 horas y se recomienda llevar una manta para el postoperatorio.

De esta manera, Vicente López continúa trabajando para garantizar el acceso gratuito a la salud animal, prevenir enfermedades zoonóticas y fortalecer políticas públicas de cuidado responsable que impactan positivamente tanto en los animales como en la comunidad.

Todos los eventos están sujetos a las condiciones climáticas y se suspenden en caso de lluvia.