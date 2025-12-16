San Fernando premió a 3.000 chicas y chicos de su Liga de Fútbol Municipal

Los Torneos Municipales contienen a equipos masculinos y femeninos desde los 6 años de edad con un destacado trabajo en conjunto entre profesores, clubes y familias.

En el microestadio del Polideportivo N°2, el Municipio de San Fernando entregó los premios correspondientes a los equipos que participaron de la Liga Municipal de Fútbol Infantil. De la entrega de los trofeos participaron la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente Eva Andreotti; el Secretario de Deporte Carlos Traverso; y más autoridades de la ciudad.

Al respecto, el Director de Torneos Municipales, Pablo Rubio, explicó: “Es el cierre de un año muy lindo en el que sumamos muchos equipos a la Liga de Fútbol Femenino, con 7 tiras y 7 equipos que tienen las 6 categorías; cerca de 600 chicas compiten todos los sábados por la tarde en los clubes de barrio. Y también tenemos la Liga de varones, con 24 instituciones con 8 categorías. La verdad que es una fiesta poder juntarnos hoy en este microestadio, cerrando un año con muchos chicos que progresan día a día no sólo como jugadores, sino también como personas estando en los clubes que los contienen todo el tiempo”.

Y destacó además: “Son alrededor de 3.000 chicos en total entre las dos categorías. Sería imposible lograr esto sin las familias que los acompañan en los entrenamientos y en los partidos con lluvia, viento, sol o frío. Estamos muy contentos y agradecidos por el acompañamiento a sus hijos”.