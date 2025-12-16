El pasado lunes 15 de diciembre, se llevó a cabo el Primer Encuentro Interreligioso de Mujeres de Vicente López, organizado por la Dirección de Cultos del Municipio.

Bajo el lema “El final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan” de Martin Luther King, las mujeres participantes reflexionaron sobre la importancia del diálogo y la solidaridad.

En este marco, expresamos nuestro repudio y condolencias por el ataque armado en Bondi Beach, Sydney, Australia, y nos solidarizamos con la comunidad judía afectada.

La Dirección de Cultos del Municipio de Vicente López invita a seguir trabajando juntos por un mundo más solidario, respetuoso y en paz.

Firmantes: representantes de Iglesia Católica P. Jesús en el Huerto de los Olivos, P. San Pío X, P. María de Cana, P. Santa Rosa de Lima, P. San Antonio, Pastoral Social de la Diócesis de San Isidro.

Culto Evangélico Centro Comunitario Renuevo, Catedral de la Fe, Iglesia Bautista La Lucila, Comunidad de fe Human.

Iglesia Apostólica Armenia San Jorge.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vicente López.

Iglesia Adventista del Séptimo Día Florida.

Comunidad de Cristianos en la Argentina (CCA).

Fundación MOA.

Comunidad judía Beit Jabad.

Comunidad judía Lamroth Hakol.

Dirección de Cultos. Secretaria General