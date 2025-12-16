Julio Zamora: “Tenemos un equipo en el área de Deportes que le ponen el hombro en los 19 polideportivos que tiene el Municipio”.

Lo afirmó el intendente de Tigre durante el cierre de actividades del centro deportivo de la Tercera Edad. Más de 40 mil vecinos y vecinas participaron de las propuestas durante todo el año en los establecimientos del Gobierno comunal.

Junto a vecinos y vecinas, el intendente Julio Zamora compartió el cierre de actividades en el centro deportivo de la Tercera Edad, en Rincón de Milberg y aseguró que “tenemos un equipo en el área de Deportes que le ponen el hombro en los 19 polideportivos que tiene el Municipio de Tigre”.

“Un placer acompañar a los adultos mayores en un lindo marco para que muchos vecinos puedan venir a divertirse. Quiero agradecerle a los vecinos que nos dan la confianza de organizar los eventos y a los profesores que hacen una gran labor”, agregó el jefe comunal.

El encuentro tuvo lugar en horas de la tarde y contó con muestras realizadas por los concurrentes sobre lo que llevaron adelante en el año. Asimismo, en simultáneo se realizó el cierre de actividades en el Polideportivo de Dique Luján. Cabe destacar que más de 40 mil personas participaron de las propuestas en cada uno de los centros deportivos locales.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, acompañó la culminación de actividades en ambos centros deportivos. Por su parte, el director de Programas Deportivos, Julio Nocioni.

Alicia, vecina que fue protagonista del encuentro, dijo: "Me gusta mucho el lugar y me siento muy cómoda de poder participar de las actividades del Polideportivo. Para mi, este es un espacio hermoso donde nos podemos encontrar y podemos estar en actividad". Por último Raúl, vecino de Rincón de Milberg, expresó: "Me parece fantástico que el Municipio siga invirtiendo y poniendo el foco en el deporte. Incentivar a la gente a que participe y ofrecer propuestas acorde".