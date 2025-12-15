“Un cacho de cultura”

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Clemente, el célebre personaje de Caloi, popularizó esta frase por la década del ’80.

El 14 de diciembre, en el Teatro Municipal de José C. Paz resonó con fuerza y extraordinaria perfección la Orquesta Municipal a cargo de Clara Parodi con la Novena Sinfonía de Ludwing van Beethoven, cuatro solistas invitados de lujo y varios directores de calidad internacional de otros coros convidados para esta magna ocasión. Acompañé junto a Carlos Narváez, director de Cultura Municipal este evento sin procedentes, que tiene el apoyo del intendente en uso de licencia Mario Alberto Ishii (senador provincial y Secretario Ejecutivo de la Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO).

La cultura no es un lujo pero hay que saber apreciar y ponderar. Este hecho en la Ciudad del Aprendizaje marca un hito en la historia cultural de nuestro joven municipio.

Deseable hubiera sido que nuestros funcionarios, autoridades de diversos ámbitos y legisladores hubieran acompañado masivamente este concierto por la Paz y la Hermandad que, por menos “popular”, sin embargo engrandece y honra la cultura y educación en nuestra región.