El Municipio de Tigre llevó adelante un campamento en Rincón de Milberg

El Gobierno comunal realizó un emotivo encuentro en el Polideportivo “Tercera Edad”. La jornada contó con la presencia de vecinos de diferentes centros deportivos de entre 10 y 12 años, quienes disfrutaron de actividades lúdicas y didácticas guiadas por profesores locales.

En Rincón de Milberg, el Municipio de Tigre realizó un emotivo campamento destinado a concurrentes de polideportivos de la ciudad. La actividad estuvo coordinada por profesores del distrito.

Durante la jornada, los niños de tercer nivel participaron de propuestas lúdicas y didácticas con el objetivo de continuar afianzando los lazos de los vecinos y vecinas y de la ciudad.

“Se trata de una actividad importante a la cual se congregaron personas de diferentes edades. Como nos pide el intendente Julio Zamora, seguimos trabajando en políticas públicas que nos permitan construir espacios de encuentro para la comunidad”, señaló la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez.

Participaron de la jornada concurrentes de los polideportivos N°3 Belgrano, N°4 Güemes, N°5 Ricardo Rojas, N°10 Gral. Pacheco, N°12 Dique Luján, N°14 El Zorzal, N°15 Zabala, N°17 Delfo Cabrera y N°18 Errecart.