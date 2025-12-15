Julio Zamora acompañó el cierre de la Liga de Fútbol Infantil del Municipio de Tigre

El intendente estuvo presente en la entrega de premios de la competencia destinada a diversos clubes de barrio del distrito. En la tabla general, las instituciones destacadas fueron: 1º El Progreso (639 puntos), 2º S.F.C. Alem (631 puntos) y 3º El Álamo (600 puntos).

En el Polideportivo Sarmiento, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron del cierre de la Liga Municipal de Fútbol Infantil. Se entregaron trofeos y reconocimientos a cada club como a sus deportistas.

“Estamos contentos de encontrarnos con tantos chicos y chicas de Tigre convocados por el deporte. Nos alegra ver la felicidad de las familias que vinieron a acompañar el cierre de la Liga. Vamos a continuar apoyando esta propuesta y esperamos que se anoten más clubes el año próximo”, sostuvo el jefe comunal.

La Liga reunió a una comunidad de 2.528 vecinos y vecinas, entre jugadores, jugadoras y adultos responsables. La competencia gratuita para los clubes se extendió a lo largo de 34 fechas desde el 24 de mayo hasta el 8 de diciembre.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, expresó: “Estamos acompañando el cierre de la Liga Municipal y lo vivimos como una gran fiesta. El intendente Julio Zamora sabe bien el esfuerzo que realizan los clubes y por eso desde el Municipio estamos al servicio de cada uno de ellos para alcanzar a más niños y niñas”.

La propuesta del Municipio garantiza en cada jornada el servicio de arbitraje, las planillas de juego, los trofeos de premiación, el material deportivo entregado al inicio de la temporada y la realización de los fichajes con los carnets correspondientes. El director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, dijo: “Fue una fiesta, cerrando un año de trabajo con los clubes de barrio, trabajando codo a codo como pide nuestro intendente Julio Zamora”.

El torneo de fútbol infantil contó con la participación de 1.831 jugadores de los clubes: El Progreso, San Lucas F.C., Jupo, La Mascota, 21 de Septiembre, S.F.C. Alem, El Prado, Alsina, El Globo, San Justo, Amistad F.C., Defensores de Rincón, La Tosquera, Motsa, Los Pumas, Semillero y El Álamo. En la tabla general, los clubes destacados fueron: 1º El Progreso (639 puntos), 2º S.F.C. Alem (631 puntos) y 3º El Álamo (600 puntos).

Rodrigo, profesor de El Progreso, comentó: “Fue una competencia linda con muchos partidos difíciles. En conjunto con todo el club pudimos sumar los puntos y por eso salimos primeros en la general. Muy bien la organización, con los horarios y los referís, sin palabras. Estamos felices con esta fiesta”.

Por su parte, el torneo femenino reunió a 393 jugadoras pertenecientes a las instituciones: Semillero, El Progreso, 21 de Septiembre, Warriors City, León F.C., La Esperanza, S.F.C. Alem, Los Talas, Unión y Amistad, La Mascota y El Álamo. Las campeonas generales fueron: 1º 21 de Septiembre, 2º El Progreso y 3º León F.C.

Gustavo, presidente del Club Alem, declaró: “Como todos los años, fue un torneo lindo, salimos segundos en la general. La organización fue espectacular, es la mejor liga de Tigre. Que se sigan sumando más clubes para que se ponga más competitivo”.