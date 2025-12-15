El Municipio cerró el año de las clases de natación junto a las familias de los concurrentes

El Gobierno comunal realizó un emotivo encuentro en el Polideportivo “Tercera Edad”. La jornada contó con la presencia de vecinos de diferentes centros deportivos de entre 10 y 12 años, quienes disfrutaron de actividades lúdicas y didácticas guiadas por profesores locales.

La jornada abierta se llevó adelante en el Polideportivo Mariano Moreno. Durante el encuentro, los presentes hicieron demostraciones a la comunidad de todo lo aprendido durante las prácticas del ciclo 2025.

En Troncos del Talar, el Municipio de Tigre junto a la comunidad llevó adelante el cierre de las clases de natación. Participaron de la jornada concurrentes de todos los polideportivos del distrito.

“Estos encuentros son muy importantes porque las familias observan la actividad que realizan los alumnos y alumnas durante el ciclo. Participan de las clases de natación vecinos y vecinas de todas las edades, ya que se trata de un lugar donde se genera encuentro y comunidad en el distrito”, enfatizó la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez.

La jornada se llevó adelante en el centro deportivo N° 6 Mariano Moreno. La clase abierta estuvo guiada y dictada por profesores de los polideportivos locales y contó con la presencia de las familias de los concurrentes, quienes disfrutaron de una demostración sobre lo aprendido durante el 2025.

Para más información comunicarse con el área de Deportes Tigre a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre o Instagram: @deporte.tigre.