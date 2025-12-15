La Escuela Paula Albarracín Ganadora del Concurso “Ser Emprendedor”

La Escuela Secundaria Municipal Paula Albarracín de Sarmiento obtuvo el primer puesto del concurso “Ser Emprendedor” con el proyecto “CONECTANDO”, que consiste en la creación de un sensor de proximidad adaptable a los bastones utilizados por personas ciegas, con el fin de mejorar su autonomía y seguridad en la movilidad diaria.

El equipo de estudiantes de Vicente López consultó al Instituto Bignone y también al reconocido cantante e influencer Nahuel Pennisi para el proyecto.

El concurso “Ser Emprendedor” permite que los estudiantes, guiados por los docentes, tengan la oportunidad de aplicar sus ideas de negocios y desplegar su capacidad emprendedora, además de competir por premios para financiar los proyectos.

Como ejemplo de las actividades de este año, se destacó la participación de 343 estudiantes de 5.º y 6.º año de escuelas de Vicente López. Durante meses, distintos grupos de estudiantes trabajaron en la creación de iniciativas emprendedoras vinculadas a sectores como el industrial, comercial, gastronómico, tecnológico, social y ambiental, entre otros.

En 2025 participaron más de 250 instituciones educativas en el programa “Finanzas para Crecer” del Banco Ciudad, para unos 15.000 estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del interior del país. Este programa tiene alcance federal y su objetivo es la inclusión y educación financiera de jóvenes y docentes.

A través de 330 talleres, en su mayoría presenciales, los estudiantes recibieron conocimientos y prácticas para el desarrollo de las finanzas personales, incluyendo conceptos de ahorro, administración del dinero, presupuesto, inversión, préstamos, deuda, derechos del consumidor, seguridad y emprendedurismo.

También se abordó el uso consciente y responsable del dinero para ayudar en la prevención y evitar que los jóvenes entren en situaciones de riesgo, como la ludopatía.

El segundo puesto fue para el Instituto Ceferino Namuncurá de la Provincia de Mendoza, por el proyecto “NAPKIND”, que consiste en la producción de rollos de cocina reutilizables con el objetivo de promover hábitos de consumo más responsables y reducir el impacto ambiental.