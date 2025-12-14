Soledad Martínez en la reinauguración de la Plaza Vicente López y Planes

“Esta plaza es un modelo de cómo gestionamos el espacio público”, dijo la intendenta de Vicente López

El municipio reinauguró la Plaza Vicente López y Planes, en el corazón de Olivos, tras una obra de renovación integral que siguió los más altos criterios de preservación y conservación patrimonial, cuidando los monumentos, el arbolado histórico, los bancos y las luminarias originales.

En el centro de esta plaza, ubicada en la Capital del Himno Nacional, se encuentra el monumento en homenaje a Vicente López y Planes, el autor de la canción patria.

En el acto de reinauguración estuvo presente Soledad Martínez, la intendenta del partido, quien se refirió a la importancia de esta restauración: “Esta plaza es un modelo de cómo gestionar el espacio público, de cómo puede convivir la historia, con los monumentos y las piezas históricas que fueron restauradas por equipos profesionales. También conservamos el patrimonio natural, respetamos el espacio verde en su diseño original, y la modernizamos con juegos nuevos”.

Y agregó: “En definitiva, nuestra tarea es hacer que el espacio público lo pueda disfrutar cada vecino de Vicente López, y con este proyecto lo logramos”.

También estuvieron presentes Alicia Aguilá, la arquitecta experta en recuperación de espacios históricos urbanos quien dirigió la obra, asociaciones de vecinos, especialistas en patrimonio cultural y el Centro de Veteranos de Malvinas local.

La renovación incluyó una revisión técnica completa de los faroles históricos, la incorporación de nuevo mobiliario (bancos, mesas, cestos y bebederos), la preservación de todo el arbolado mediante estudios especializados, la recuperación integral del césped y la puesta a nuevo de veredas, senderos y canteros.

Los más chicos también fueron parte de la planificación: el sector de juegos infantiles se amplió y ahora cuenta con equipamiento moderno, seguro y apto para todas las edades.

Al mismo tiempo, la obra permitió adaptar la plaza a las nuevas formas de vivir el espacio público, pensando en cómo la utilizan hoy los vecinos y en el rol que cumple dentro del barrio de Olivos.

En este marco, se creó un Memorial Histórico que reúne todas las placas conmemorativas del paseo y se restauró el monumento a los caídos en defensa de las Islas Malvinas. También se respetaron los símbolos más queridos por los vecinos, como el Olivo Retoño de Jerusalén, la tradicional calesita y el Monumento a Vicente López y Planes.