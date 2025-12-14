La educación, una preocupación constante en Mario Alberto Ishii 

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El sistema educativo argentino enfrenta desafíos significativos. Es atrasado y obsoleto como Mario Alberto ISHII siempre expresó en todo Foro Internacional y Nacional.

Hoy frente a una Nueva Ley de Educación Nacional como Senador y Vicepresidente Latam.UNESCO eleva nuevamente una voz que repercute a nivel local, provincial, nacional y Latinoamérica

Algunos de los problemas clave que ameritan solucion urgente pero NO como plantea la ley MILEI incluyen:

– Baja calidad educativa: Los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA muestran que los estudiantes argentinos tienen niveles bajos en áreas como matemáticas, ciencias y lectura.

– Desigualdad en el acceso a la educación: Las brechas en la calidad educativa y la infraestructura entre las zonas urbanas y rurales, y entre las diferentes provincias, son significativas.

– Falta de inversión en infraestructura escolar: Muchas escuelas públicas carecen de condiciones básicas como sanitarios en buen estado, calefacción o aire acondicionado, y tecnología moderna.

– Deserción escolar: La tasa de deserción escolar es alta, especialmente en las zonas más desfavorecidas.

– Falta de formación docente: La formación inicial de los docentes no siempre incluye una enseñanza específica sobre cómo alfabetizar, lo que genera prácticas diversas y resultados desparejos.

– Currículum obsoleto: El sistema educativo argentino no ha evolucionado al mismo ritmo que la sociedad, lo que lo hace inadecuado para las necesidades actuales.

Es urgente y necesario implementar cambios significativos en el sistema educativo argentino para mejorar la calidad y la equidad. Algunas de las soluciones propuestas incluyen:

– Implementar políticas públicas basadas en evidencia: Que incluyan monitoreos continuos, capacitación docente y recursos adecuados.

– Mejorar la formación docente: Enfocada en la enseñanza de habilidades específicas como la alfabetización.

– Invertir en infraestructura escolar: Para garantizar que las escuelas tengan condiciones básicas para el aprendizaje.

– Fomentar la inclusión educativa: Implementando programas que promuevan la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.

(*) Visión y Decisión anticipatoria y profética

La educación transita tiempos de ebullición y de eso no cabe la más minima duda! Las plataformas adaptativas, la inteligencia artificial generativa, los simuladores de realidad aumentada y los modelos predictivos, entre otras muchas innovaciones, ponen en crisis gravemente a escuelas, institutos superiores y universidades.

Una vez más, aflora la pregunta sobre el sentido de la educación tradicional en el contexto, además de una ley de reforma educativa.

Los más progresistas auguran el fin de la docencia tal como la conocemos, o su reconversión según el formato del instructor para el uso de plataformas y dispositivos digitales.

En el otro extremo, voces más conservadoras se resisten a la transformación digital profunda y promueven la asimilación de novedades tecnológicas para ajustarlas a la liturgia educativa tradicional.

La Educación Aumentada basado en la hibridación no sustitutiva entre tecnología y docencia; un modelo que potencia lo irremplazable de la educación personalizada mediante el efecto amplificador de las innovaciones tecnológicas.

El senador, intendente en uso de licencia y Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO Mario Ishii lo expone desde hace años en todos los FOROS INTERNACIONALES que participa. Una visión profética que siempre tuvo ya desde sus tiempos de concejal en 1995 y aún antes.