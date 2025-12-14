Junto a la comunidad de Ricardo rojas, Julio Zamora acompañó los festejos por el 67° aniversario de la localidad

“Vamos a seguir trabajando muy fuerte en diversas propuestas de manera que el progreso de todo el Municipio impregne en cada una de las localidades”, señaló el jefe comunal, en el marco de la celebración que se llevó a cabo en la Plaza José M. Paz.

Con la presencia de más de un centenar de vecinos y vecinas, el intendente de Tigre, Julio Zamora, asistió al acto por el 67° aniversario de Ricardo Rojas. Durante la actividad, dialogó con los presentes y realizó una escucha atenta de las distintas problemáticas que atraviesan.

“Nos encontramos compartiendo junto a toda la comunidad de Ricardo Rojas el 67° aniversario de una ciudad que crece, que tiene su propia identidad, compartiendo junto a artistas locales, la Feria Origen Tigre y vecinos que vinieron a participar de esta fiesta”, destacó el jefe comunal.

Y Ricardo Rojas va a tener la primera cancha de césped sintético. También estamos rediseñando el SUM de la delegación para hacer un pequeño teatro para que también los vecinos puedan disfrutar de ese hecho con mucha más calidad. Vamos a seguir avanzando en cada una de las localidades con todas las propuestas, culturales, deportivas, sociales y recreativas tratando de que el progreso de Tigre impregne en cada una de nuestras comunidades”.

Durante el evento, el intendente compartió un discurso con los presentes, quienes además disfrutaron de la tradicional feria Origen Tigre, stands con trabajos realizados por estudiantes de la Escuela Técnica N°2 de Ricardo Rojas y recibieron información sobre la aplicación Alerta Tigre Global. A su vez, se presentaron las bandas Mas Kombo y Re Kuarteteros.

“Compartimos con el intendente esta celebración junto a la comunidad de Ricardo Ricardo Rojas, una localidad que sigue creciendo en cuanto a proyectos. Nosotros vamos a seguir acompañando a todas las instituciones que le dan su identidad”, expresó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

“Desde que estoy viviendo acá, ya van a ser cuarenta años, me encanta, concurro siempre. Tenemos una asociación de mujeres y compartimos con el Municipio trabajos hacia la mujer haciendo lo mejor para el barrio”, exclamó María Bordón, vecina de la localidad.