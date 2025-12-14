Con la presencia del intendente Julio Zamora, la Asociación Vecinal Nordelta realizó el brindis de cierre del 2025

El intendente de Tigre fue invitado a participar del evento organizado en la sede de la organización junto a vecinos y vecinas. Allí, el jefe comunal reafirmó el acompañamiento del Municipio para sostener una agenda común que fortalezca el bienestar de la comunidad.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, asistió al brindis de cierre de año de la Asociación Vecinal Nordelta (AVN). Allí, el jefe comunal agradeció el trabajo realizado durante todo el año en distintas iniciativas y reafirmó el compromiso del Gobierno local de cara al futuro.

“Es muy importante para nosotros estar presentes en esta actividad, que pretende dar un balance del año y seguir manteniendo una agenda en común para fortalecer el desarrollo de nuestra comunidad. A lo largo del tiempo hemos logrado juntos grandes proyectos y el objetivo es continuar por este camino de trabajo virtuoso”, señaló Zamora.

La actividad se realizó en horas de la noche en la sede de la Asociación Vecinal Nordelta junto a vecinos, vecinas y representantes de la organización. Allí, Zamora dialogó con los presentes para proyectar distintas iniciativas de cara al 2026.

Al respecto, el gerente de comunicaciones de AVN, Marcelo Cantón, Cerramos un año que ha sido muy productivo para la asociación, con una relación muy fecunda y rica con el Municipio. Trabajamos en muchos proyectos e iniciativas y lo seguiremos haciendo para el vecino de Nordelta, que tienen sus necesidades propias y su vida comunitaria. Es importante ser parte de Tigre y colaborar en todo lo que podamos para fortalecer el bienestar común del territorio en áreas como seguridad, ambiente, transporte y otras tantas que son fundamentales”.