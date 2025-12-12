El Municipio de Tigre avanza en normativas destinadas a regular las alturas de las nuevas edificaciones del distrito

La iniciativa del Gobierno local fija límites de altura en áreas que hasta ahora no contaban con ninguna restricción. Descargá el resumen que compara alturas actuales con las alturas propuestas CLICK AQUÍ o descargá el proyecto completo CLICK AQUÍ. Dejá tu opinión en sirve.tigre.gob.ar

El documento surge a partir del notable crecimiento inmobiliario y demográfico de las últimas décadas —la población ya supera los 446 mil habitantes— junto con el incremento de solicitudes de nuevos desarrollos. El Municipio considera necesario actualizar los parámetros urbanísticos vigentes para equilibrar el perfil edilicio, optimizar el uso de infraestructura existente y evitar una expansión desordenada.

El proyecto establece límites de altura diferenciados por zonas, incorpora requisitos de retiros obligatorios y promueve métodos de construcción sostenibles. Además, propone un mecanismo excepcional de “compensación de alturas”, que permitiría adicionar niveles solo bajo estrictas condiciones vinculadas a superficie, sustentabilidad, movilidad, forestación y cesión de áreas ribereñas.

Con esta actualización normativa, el Municipio busca orientar el crecimiento hacia un modelo urbano ambientalmente responsable, con mayor equilibrio morfológico y mejor convivencia entre distintos tipos de desarrollos. También se apunta a fortalecer la planificación estratégica del territorio, priorizando el acceso a espacios verdes, servicios de proximidad y una infraestructura acorde al ritmo de expansión local. La propuesta ya fue enviada al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento.

Para descargar el resumen de comparación de alturas actuales con alturas propuestas CLICK AQUÍ

Para descargar el proyecto completo CLICK AQUÍ

Como parte del proceso de participación ciudadana, se invita a vecinas y vecinos a compartir sus opiniones, ideas y sugerencias ingresando a sirve.tigre.gob.ar y dejando su comentario con el mensaje: “Tigre Opina + su opinión”. Quienes deseen participar de reuniones presenciales o virtuales que eventualmente se organizarán para enriquecer el proyecto, pueden indicarlo desde el mismo formulario.