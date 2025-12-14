Acompañando a la Asociación TGD Padres TEA

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 12 de diciembre acompañé a la Asociación TGD PADRES TEA en un momento histórico ya que se estableció un precedente significativo en el marco del mes de la discapacidad y coincidiendo con las festividades de Navidad y fin de año: el armado del árbol navideño inclusivo y por primera vez también el papá Noel Azul que recuerda a todos la problemática de las familias con miembros del espectro autista. Acompañó Claudia de María, Directora de Emergentes Sociales, los instructores Ángela Figueroa y Marcelo Cialella del CFP 401 y CFL 402.