Torneo Abierto de Ajedrez: más de 40 jugadores participaron del certamen organizado por el Municipio de Tigre

Con motivo del cierre del ciclo 2025, el Gobierno local llevó adelante la actividad en el SUM del Honorable Concejo Deliberante (HCD). Compitieron en el evento concurrentes de la escuela y vecinos de diferentes puntos de la ciudad.

A través de la Escuela Municipal de Ajedrez, el Municipio de Tigre llevó adelante el cierre del ciclo 2025 con un torneo abierto para la comunidad en el SUM del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

Participaron del evento más de 40 jugadores de diferentes localidades de la ciudad. El torneo se disputó a 6 rondas: los competidores destacados de cada categoría fueron distinguidos.

“Es un espacio hermoso para la práctica de la competencia. Hubo muchos concurrentes y una gran cantidad de participantes que se siguen interiorizando en la actividad. Esto es una clara señal de crecimiento. Hace poco tiempo estuve en Kazajistán, donde obtuve una medalla en la Olimpiada para Personas con Discapacidad”, señaló el participante Leo Amato.

La Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre es una actividad que se realiza en más de 100 puntos del partido, como establecimiento de educación primaria y secundaria, bibliotecas, polideportivos, centros culturales; entre otros espacios. Cuenta con más de 25 profesores y es una iniciativa gratuita para todos los vecinos y vecinas.