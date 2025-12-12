Nardini se consolida como el intendente mejor valorado del conurbano bonaerense

Al frente de su tercera gestión, Nardini consolida su posición como el intendente mejor valorado del conurbano bonaerense.

“El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, cierra el año consolidándose por quinta vez como el jefe comunal mejor valorado del conurbano bonaerense, según la encuesta mensual de la consultora CB. Su desempeño lo ubica nuevamente en el primer lugar del ranking con un 63,9%, seguido por Federico Achával, de Pilar, con un 62,8%, y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, con un 62%, quienes completan el podio de dirigentes con mayor aprobación”, sostienen fuentes del Municipio.

A lo largo de estos diez años de gestión, Nardini construyó un modelo político de gestión que combina obra pública, ampliación de servicios y una presencia sostenida en los barrios. Desde su primera asunción en 2015, la cercanía con los vecinos se convirtió en un rasgo distintivo: caminar, escuchar demandas y acompañar problemáticas cotidianas como eje central de su identidad política. Sumado a la generación de espacios y propuestas de esparcimiento y disfrute, con políticas que promueven la vida saludable y el acceso a la cultura como pilares fundamentales de bienestar colectivo.

Esa forma de gobernar se expresó también en políticas que transformaron la infraestructura del distrito, entre ellas la pavimentación de gran parte de Malvinas Argentinas, la ampliación del sistema de salud, el fortalecimiento de la seguridad con más cámaras, patrulleros y cuadrillas policiales, y el impulso del comercio y la industria local como motores de empleo y desarrollo. Este último año, también avanzó en la digitalización y modernización del Estado municipal, con el objetivo de agilizar trámites y mejorar la comunicación entre la administración y la comunidad.

A lo largo del año, Nardini mantuvo una valoración por encima de los 60 puntos y encabezó el ranking en cinco oportunidades. Entre los momentos destacados se encuentra septiembre, inmediatamente después de las elecciones locales en las que obtuvo el mayor respaldo popular del conurbano, y diciembre, donde volvió a ubicarse primero para cerrar el año consolidándose como el intendente mejor valorado del conurbano bonaerense.

La combinación entre gestión, cercanía y continuidad de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos con transformaciones concretas y un nivel de aprobación que, no solo se mantiene firme desde hace una década, sino que parece crecer cada vez más. En ese recorrido, Malvinas Argentinas se consolidó como distrito modelo, posicionándose como referente dentro del conurbano bonaerense.