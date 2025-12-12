Julio Zamora acompañó la asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional

El intendente de Tigre fue invitado a participar de la ceremonia, donde el decano saliente, el ing. José Luis García, realizó el traspaso del cargo con su sucesor, el ing. Enrique Vera, quien ejercerá por el período correspondiente al 2025/2029. “Es fundamental que sigamos articulando acciones tendientes a fortalecer el desarrollo de la comunidad”, afirmó Zamora.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió la invitación para participar de la asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional Federación Regional General Pacheco, correspondiente al período 2025/2029. Allí, se destacó la importancia de seguir trabajando articuladamente con el Municipio para ofrecer distintas propuestas dentro de la comunidad.

“Muy contento de haber participado del cambio de autoridades que se da en la UTN Regional General Pacheco. Quiero agradecer, en primer lugar, a las autoridades salientes con quienes hemos hecho una tarea muy fecunda, con distintas actividades vinculadas al desarrollo económico y capacitación profesional para los vecinos. Por supuesto, desearle todo el éxito a Enrique Vera como nuevo rector en su tarea. Tienen el acompañamiento del Estado local para seguir articulando en conjunto”, sostuvo Zamora.

El acto – realizado en el microestadio de la UTN – inició con la presentación de los responsables y representantes del establecimiento educativo y la entonación de las estrofas del Himno Nacional. Posteriormente, las autoridades y el vicedecano, ing. Guillermo Conti, tomó los respectivos juramentos dando comienzo formalmente a sus gestiones. Cabe destacar que los salientes fueron: el decano ing. José Luis García; y el vicedecano, ing. Ricardo Crivinich.

Momentos después, el jefe comunal subió al escenario para brindar unas palabras a los presentes. Allí manifestó la importancia de seguir trabajando junto a la entidad para fortalecer el desarrollo de la comunidad de Tigre. Asimismo, hizo entrega de reconocimientos por parte del Municipio a las autoridades salientes y entrantes.