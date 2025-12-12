Acto de cierre de Ciclo Lectivo 2025 en el Club CERMUN

El Centro de Formación Profesional N° 401, el Centro de Formación Laboral N° 402 y la Escuela Escuela Profesional Secundaria invitan a participar del mismo.

La cita es este martes 16 de diciembre a partir de las 19 hs, en el Club CERMUN, sito en Canning y 18 de octubre de José C. Paz.

El evento es apoyado, por el intendente de José C. Paz en uso de licencia, Mario Ishii (Ahora Senador Provincial y Secretario Ejecutivo para la Red de Ciudades del Aprendizaje. UNESCO).