Llega la última edición de Ruta de Arte, para visitar talleres, espacios y galerías

Será este sábado 13 de diciembre en el Bajo de San Isidro, con visitas guiadas a pie, en bicicleta y en combi. Las actividades son abiertas y no se suspenden por lluvia. Además, continúan las actividades de Navidad en distintos puntos del distrito.

Ruta de Arte tiene su última parada del año en el Bajo de San Isidro, donde una veintena de espacios de artes visuales, entre talleres, casas-taller y galerías, abrirán sus puertas a la comunidad de la mano de los propios artistas. Una oportunidad única para ver, comprar y también arremangarse para hacer arte en una amplia gama de propuestas participativas en distintas disciplinas.

“Durante este año cada barrio tuvo su propia Ruta de Arte, lo que le permitió a una infinidad de artistas locales mostrar su obra, abrir sus espacios y procesos creativos en charla directa con la comunidad, y también ir formando redes entre ellos y en sinergia con el municipio para seguir potenciando a San Isidro como una comuna que fomenta, apoya y disfruta de las artes visuales”, explicó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

El recorrido podrá hacerse por cuenta propia, pero también estará disponible la opción de hacer circuitos guiados a pie, en bici o en una combi provista por la organización. Las tres opciones son grupales, gratuitas, con cupos limitados, inscripción previa y punto de encuentro a las 14.50 h en la Avenida del Libertador y 9 de Julio, frente a la Plaza Mitre. Las actividades duran hasta las 20 h.

Dibujo, pintura, cerámica, acuarela, escultura, grabado, ilustración, fotografía, collage, piezas tejidas y joyería serán parte de esta Ruta que reunirá a medio centenar de artistas, tendrá obra exhibida y en progreso, y varias actividades participativas, entre murales y pinturas que crecerán con las pinceladas de todos, mini experiencias de Artes Expresivas y modelado de un colgante a modo de accesorio, entre otras.

Link al mapa de los talleres y formulario de inscripción para los recorridos guiados: https://www.sanisidro.gob.ar/rutadearte

Actividades por Navidad

_Programa de conciertos navideños_

– Viernes 12 de diciembre – 18.30 h

Parque Público del Golf (Luis María Drago 299, Villa Adelina)

“La vuelta al mundo en Navidad. Villancicos del mundo” – Ensamble Presepio.

En caso de lluvia, se pasa al sábado 13.

– Domingo 14 de diciembre – 18 h

Paseo 33 Orientales (33 Orientales y Arroyo Sarandí, Beccar)

Villancicos y canciones navideñas – Vocal Va Pensiero.

En caso de lluvia, se pasa al domingo 21.

– Jueves 18 de diciembre – 20 h

Atrio de la Catedral de San Isidro (frente a Plaza Mitre)

Concierto central con Coral In Mulieribus (Capilla Jesús de Nazareth, Gral. Pacheco), Coro de Cámara de San Isidro, Coro Santa Cecilia y Coro de la Biblioteca Popular de San Isidro, acompañados por orquestas y solistas. Cierre conjunto con “Noche de Paz”.

En caso de lluvia, se realiza dentro del templo con aforo reducido.

– Viernes 19 de diciembre – 19 h

Plaza 9 de Julio (Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez)

“Música navideña” – Cuarteto de Cuerdas Magnus.

En caso de lluvia, se pasa al sábado 20.

_Talleres navideños gratuitos en las plazas_

– Sábado 13

– 17 a 19 h – Plaza El Ombú (Bernardo de Irigoyen y Capitán Juan de San Martín, Boulogne): Corazones y estrellas navideñas

– 17 a 18.30 h – Plaza Castiglia (Jacinto Díaz y Garibaldi, San Isidro): Tarjetas con sellos

– Sábado 20

– 17 a 19 h – Plaza Belgrano (Céspedes y Deán Funes, Villa Adelina): Mi pequeño arbolito con piñas y Angelito en macramé

– 17 a 18.30 h – Plaza San Martín (Coronel Bogado e Independencia, Boulogne): Estrellas y pinitos navideños

Además, numerosos espacios culturales, parroquias e instituciones del partido organizan sus propias propuestas navideñas. Toda la información actualizada en: https://www.sanisidro.gob.ar/navidad2025