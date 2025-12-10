Se conformó el nuevo Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas

El Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas quedó formalmente constituido este 9 de diciembre, tras la jura y asunción de los nuevos concejales electos. En la Sesión Preparatoria, marcada por el orden democrático y el acompañamiento de la comunidad, se definió la conformación de las nuevas autoridades legislativas que conducirán el trabajo parlamentario durante el próximo período.

Mariana Zuccarini, de Fuerza Patria, renovó su mandato y fue proclamada presidenta del Concejo. La vicepresidencia 1ra quedó a cargo de Andrea Roa (Frente Renovador), mientras que la vicepresidencia 2da fue otorgada a Ayrton Caro, representante de La Libertad Avanza. Como secretario legislativo asumió Alberto Caballero, también de Fuerza Patria, quien renovó su función.

En esta oportunidad, asumieron como concejales electos por Fuerza Patria: Sergio Arce, Nicolás Flores, Belén Navarro, Lucas Mendoza, Adrián Chacón, Valeria Ciacera, Cristian Abdala, Noelia Franco y Catalina Seput. Por La Libertad Avanza juraron Ana Laura Aiello, Diego Alaniz y Sol Schachtl, completando así la nueva composición del cuerpo legislativo local.

La sesión contó con un amplio acompañamiento institucional y político. Estuvieron presentes el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini; el vicepresidente primero del Senado Bonaerense, Luis Vivona; la secretaria general, Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado. También participaron funcionarios del Ejecutivo; concejales mandato cumplido; concejales con licencia Analia Carrizo, Karina Obregón, José Luis Lavanini; representantes de instituciones intermedias; agrupaciones políticas; vecinos y vecinas del distrito. Con esta nueva conformación, el Concejo Deliberante inicia un nuevo ciclo de trabajo legislativo, consolidando el compromiso democrático y la representación plural de la comunidad malvinense.