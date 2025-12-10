De cara al verano 2026, Julio Zamora inauguró un nuevo mirador en el Puerto de Frutos

El intendente de Tigre presentó el nuevo espacio que amplía la zona peatonal del paseo tradicional y ofrece vistas privilegiadas al río Luján para vecinos y turistas. “Esto era algo muy esperado por vecinos y visitantes que vienen a Tigre a disfrutar en familia”, señaló Zamora.

Con vistas al próximo verano, el intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó la inauguración de un nuevo mirador en el Puerto de Frutos; el entorno comercial a cielo abierto que recibe más de 5 millones de visitantes al año. El espacio forma parte de un proyecto de expansión peatonal con vistas al río Luján y se suma a la variada oferta gastronómica y artesanal que caracteriza al paseo.

“Fue un día de mucha alegría porque presentamos esta nueva propuesta para quienes vienen al Puerto de Frutos. Esto era algo muy esperado por vecinos y visitantes que vienen a Tigre a disfrutar en familia”, sostuvo el jefe comunal.

El mirador contempla 100 metros lineales, ubicados en el sector donde desemboca la calle Las Casuarinas. Su objetivo es fomentar lugares de encuentro, recreación y contemplación, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con su entorno natural.

La directora del Puerto de Frutos, Gabriela Tersigni, Hoy nos acompañó el intendente en la inauguración de este nuevo mirador con vista al río Luján. Ganamos metros y nuevos espacios donde la gente puede sentarse y disfrutar. Era algo muy esperado tanto por los comerciantes del Puerto como por los vecinos de Tigre y los turistas, que son quienes realmente lo van a disfrutar”.

Ubicado a solo 10 minutos de la estación de trenes, el Puerto de Frutos abre de lunes a viernes de 10 a 18 horas, y los fines de semana y feriados de 10 a 19, con entrada libre y gratuita. En su recorrido, vecinos y visitantes pueden acceder a una amplia gama de propuestas gastronómicas y una gran variedad de productos artesanales confeccionados mayoritariamente en mimbre, alimentos regionales, muebles e indumentaria elaborados por emprendedores locales.

“Sentimos gratitud como comerciantes del Puerto; este avance es realmente significativo. Son muchos años de trabajo y nos emociona un montón. Es el esfuerzo mancomunado entre el Municipio, el Puerto y quienes trabajamos acá todos los días. Uno camina por estas calles, por las Casuarinas, llega hasta la punta y es imposible no detenerse a mirar la vista preciosa que tiene”, comentó Johanna, responsable del espacio “Amarras”.

Además, Gustavo Daniel Rojas, otro comerciante del paseo, Esto era lo que faltaba un mirador espectacular. Antes había un cuadradito de 4×4 y ahora quedó muy lindo. El turismo nos ayuda mucho por la cantidad de gente que viene siempre”.

Para más información sobre la oferta del paseo, se puede consultar sus redes sociales: Facebook Puerto de Frutos, Instagram @puertodefrutosok o los canales de Turismo Tigre en Facebook Viví Tigre e Instagram @turismotigre.