Lumiton despide el año con sus últimas visitas guiadas por la primera productora de cine de Argentina

El Museo Lumiton (Sgto. Cabral 2354, Munro) ofrecerá las últimas visitas guiadas del año por la mítica casona donde nació la primera productora de cine del país.

Con una edición especial, el sábado 13 de diciembre y los últimos miércoles del mes los amantes del cine podrán recorrer este histórico lugar.

Fundada en 1931, Lumiton se convirtió rápidamente en una de las productoras más influyentes de la época, impulsando películas populares y éxitos que marcaron al público argentino. Por sus estudios pasaron figuras emblemáticas como Mirtha Legrand, Mecha Ortiz, Olga Zubarry, Niní Marshall y Hugo del Carril, entre muchos otros nombres que hicieron historia.

Hoy, en ese mismo edificio funciona el Museo y Usina Audiovisual Lumiton, dependiente de la Secretaría de Cultura de Vicente López, con la misión de preservar y difundir el patrimonio cinematográfico argentino. Las visitas guiadas recorren la muestra “Lumiton: el sello que marcó el rumbo del cine nacional”, que incluye vestuarios, afiches y piezas icónicas del séptimo arte local.

Las recorridas están a cargo de Raúl Manrupe, investigador especializado en cine, documentalista y gestor cultural. Las mismas se realizarán los miércoles 10 y 17 y el sábado 13 a las 17 y 18 horas. Además, el sábado a las 18 horas habrá una proyección de “La Vuelta de Rocha”, un musical tanguero con todos los ingredientes del género.

Para más información y para inscribirse, los interesados pueden ingresar a https://docs.google.com/forms/d/1KCvmCg7i4AYsOXIC_9IxUG8r2ET67qk3dN2Nn3XhSjQ/viewform?edit_requested=true