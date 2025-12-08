Empieza la inscripción a las actividades deportivas de verano 2026 en San Fernando
Vecinos y vecinas con domicilio en la ciudad podrán inscribirse en la web www.sanfernando.gob.ar/deportesverano2026 desde el martes 9/12 para disfrutar de las mejores piletas, canchas, salones y gimnasios del Municipio. Durante enero y febrero se desarrollarán actividades como natación, pileta libre, yoga, ritmos latinos, gimnasia, fútbol, hockey, crossfit, indoor, remo, canotaje y mucho más, en turnos distintos a las Colonias.
Con una agenda de 3 fechas según los Polideportivos, el Municipio de San Fernando comenzó la apertura de inscripciones para actividades deportivas del verano que vecinos y vecinas podrán disfrutar. La inscripción será online a través de la página www.sanfernando.gob.ar/deportesverano2026 o acercándose a los ‘Polis’ correspondientes.
► Desde el martes 9/12: Polis N°1, N°2, N°3 y N°4.
► Desde el jueves 11/12: Polis N°5, N°6, N°7 y N°8.
► Desde el viernes 12/12: Polis N°9, N°10 y N°11.
Durante los meses de enero y febrero se desarrollarán actividades todos los días en horarios distintos a las Colonias de vacaciones. Habrá yoga, ritmos latinos, gimnasia, fútbol, hockey, natación con profesores, aquagym, pileta libre, crossfit, indoor, entrenamiento funcional, musculación, remo, canotaje y mucho más.
El sistema web permite agilizar, ampliar y facilitar esta inscripción. Los vecinos podrán fácilmente completar el formulario online para conocer los turnos disponibles de todas las actividades.
¿Cuáles son los requisitos?
Es indispensable contar con domicilio en San Fernando en su DNI.
¿Qué ocurre al finalizar la inscripción online?
Dentro de los próximos 5 días hábiles deberá presentarse en el Polideportivo seleccionado con el DNI original y abonar la actividad correspondiente para validar la inscripción.
¿Cuándo comenzarán las actividades?
A partir del 2 de enero de 2026, dependiendo de cada disciplina. Hasta el 28 de febrero inclusive.
Por más consultas, dirigirse a nuestros Polideportivos:
– Polideportivo N°1
Dirección: French 2650
Teléfono: 4580-5684
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo1sanfer
– Polideportivo N°2
Dirección: Ruta 202 y Pueyrredón
Teléfono: 4575-3443
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo_2
– Polideportivo N°3
Dirección: 9 de Julio y Rio Lujan
Teléfono: 4744- 5214
Mail: [email protected]
– Poli N°4 (Personas Mayores)
Dirección: Miguel Cané y Paraná, Virreyes
Tel: 1132754480
Mail: [email protected]
Instagram: @adultosmayoressanfdomunicipio
– Polideportivo N°5
Dirección: Guatemala 3053
Teléfono: 4519-9316
Mail: [email protected]
– Polideportivo N°6
Dirección: Avellaneda 4848
Teléfono: 4519-9380
Mail: [email protected]
– Polideportivo N°7
Dirección: Int. Arnoldi y Alvear
Teléfono: 4506-3698
Mail: [email protected]
Instagram: @poli_7_sanfer
– Polideportivo N°8
Dirección: French y Chacabuco
Teléfono: 4589-9673
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo8
– Polideportivo N°9
Dirección: Serrano y Ruta 202
Teléfono: 5245-6261
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo9
– Polideportivo N°10
Dirección: Alte. Martin y Escalada
Teléfono: 4506-3101
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo10
– Polideportivo N°11
Dirección: Pellegrini y Av. Avellaneda
* Por consultas de actividades para Personas con Discapacidad
Las actividades se desarrollan en el Polideportivo N°3 (9 de Julio y el Río). Consultar por grupos según corresponda.
Inscripción presencial sólo en el Poli N°8 (French 1500) de lunes a jueves de 10 a 15h y de 17 a 19h. Presentar DNI (de los inscriptos y del adulto responsable) que acredite domicilio en San Fernando y el Certificado Único de Discapacidad vigente (CUD).
Consultas por mail: [email protected] Tel y WhatsApp: 1136975386
* Por consultas sobre las Colonias de Verano 2026:
Ingresar a la página web www.sanfernando.gob.ar/colonias2026
* Por consultas de la Colonia de Verano para Personas Mayores:
Inscripción online o de forma presencial a través del Polideportivo N°4 (Miguel Cané y Paraná), aunque las actividades se desarrollarán en el Poli N°3 (9 de Julio y el río)