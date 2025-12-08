Carrera Comunidad Tigre: el Municipio llevó adelante la última edición del año en Don Torcuato

En el marco del 98° aniversario de la localidad, el Gobierno local realizó la propuesta deportiva que presentó una carrera de 5K y una caminata familiar de 2K. La iniciativa tiene como objetivo promover el deporte, el disfrute y fomentar hábitos saludables.

El Municipio llevó adelante la última edición 2025 de la Carrera Comunidad de Tigre en Don Torcuato, como parte de los festejos por el 98° aniversario de la localidad. La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participó de la jornada junto a vecinos y vecinas que se sumaron tanto a la competencia de 5K como a la caminata familiar de 2K, en una propuesta impulsada por el intendente Julio Zamora para acercar la actividad física a todos los barrios del distrito.

“Para nosotros es importantísimo que nuestros vecinos y vecinas vayan tomando hábitos saludables. Por eso, desde el Municipio promovemos este tipo de encuentros: carreras, propuestas en las plazas como las Plazas Activas —donde nuestros vecinos bailan y practican algún deporte— y los polideportivos. Hoy Tigre tiene 19 polideportivos; es un Municipio que le da mucha importancia al deporte y a que nuestros vecinos vayan adquiriendo buenos hábitos”, destacó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

La jornada comenzó en la Plaza Alvear, donde los participantes realizaron una entrada en calor coordinada por profesores de los polideportivos municipales. Desde allí, el recorrido continuó por las calles Estrada y Camacuá, en un circuito accesible que permitió a la comunidad disfrutar del ejercicio en un entorno seguro y organizado.

Por otro lado, Matías, vecino de El Talar y ganador de la categoría masculina, expresó: “La verdad que la carrera estuvo hermosa, el circuito divino, y me sentí muy bien porque pude hacer el tiempo que quería. Soy entrenador, tengo varios alumnos, así que la verdad me pone muy contento que se promuevan estas iniciativas. Más que nada porque el deporte es todo: es salud, es seguridad, te da beneficios en un montón de aspectos. Y que además lo hagan gratis, que haya una caminata para la gente que tal vez no quiere correr, también está buenísimo. Así que ojalá el año que viene esté en todas las ediciones”.

Finalizada la carrera, los atletas llevaron adelante ejercicios de elongación y disfrutaron de una clase de zumba abierta para todo público. Además, se otorgaron medallas a los tres primeros puestos de cada categoría, reconociendo el esfuerzo y la participación de los corredores.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, mencionó: “Estamos festejando y acompañando a los vecinos en esta última carrera de la comunidad. La verdad, un éxito total: más de 2.100 personas inscriptas. Una verdadera fiesta. El deporte y la salud son ejes esenciales para nosotros, y también que la gente pueda estar en comunidad. Hoy vimos chicos, familias con perros, amigos, de todo. Para nosotros es un orgullo y una enorme satisfacción que tantos vecinos participen”.

María Luisa, vecina que asiste al Polideportivo Gutiérrez, destacó: “Me costó bastante porque es la primera vez que vengo a la caminata. Esta vez me animé, y gracias a Dios pude hacerlo, pude caminar y terminarla. Es una caminata hermosa para toda la familia y una experiencia muy linda que se generen estos espacios. Y encima el día nos acompañó”.

Durante toda la actividad, los vecinos contaron con puntos de hidratación, tanto del Municipio como de un stand especial de UCES, y el acompañamiento del Sistema de Emergencias Tigre (SET), el Centro de Operaciones Tigre (COT), personal de Tránsito y voluntarios de Defensa Civil, garantizando el cuidado y bienestar de los participantes.