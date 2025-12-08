Dilema entre eficacia y eficiencia

Por: Diego Cabral Da Fonseca

Aunque las palabras sean muy similares, tienen un significado distinto más allá de llegar al mismo resultado. ¿La diferencia? Está en la forma de llegar.

Una vez alcanzados los objetivos propuestos en un principio, el eje de la cuestión se centra en la forma.

Tigre cerró un año con las metas cumplidas, las de mínima y las de máxima, en la escala de necesidades y aspiraciones.

Rápidamente se salió de la zona roja y, como tantas veces se ha dicho, una cosa lleva a la otra.

Clasificación a fase de eliminatoria tanto en el torneo apertura como en el clausura.

En Copa Argentina se alcanzaron los cuartos de final. El logro máximo, la vuelta al plano internacional.

Diego Dabove completó un muy buen año. En cuanto a resultados, nada que reprochar. Soportó bajas en el plantel, ya sea por ventas o lesiones. Se arregló con lo que le dieron. Modificó esquemas o formas hasta encontrar una comodidad con la que pudo sacar los resultados buscados.

Merece continuidad y se la ganó.

Ahora, esa continuidad, ¿está o estará atada a una exigencia de un juego más atractivo?

Todo dependerá del plantel que se quiera/pueda conformar.

La responsabilidad en manos de la, ahora “habilitada a brindar declaraciones”, Secretaría Técnica.

El 2026 ofrecerá triple competencia, por lógica, el plantel deberá ser nutrido con jerarquía para estar a la altura.

El torneo local no se puede descuidar. La Copa Argentina siempre resulta tentadora.

La Copa Sudamericana es una competencia que nos invita a seguir conquistando el continente a puro azul Francia y rojo bermellón.

Lo bueno de todo esto es haber podido correr el eje de la discusión. Liberados de presiones nos podemos enfocar en cómo jugar.

¿Qué pretendemos para el año que viene?

Se deberá actuar con lucidez y llevar adelante el compromiso de ir por más.

¿Qué Tigre pretenderemos para el 2026?

¿Eficaz o eficiente?

¿El que logre los objetivos como sea o el que lo haga de la mejor forma? La fase eliminatoria no puede faltar en el ámbito local. Cuartos o semis en Copa Argentina será lo esperado.

En la Sudamericana… ¡Tigre deberá ir por más!