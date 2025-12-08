Mario Alberto Ishii asumió este 8 de diciembre su banca como senador provincial

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Mario Alberto Ishii juró en el senado por su familia y por la lealtad al Pueblo Bonaerense. Es por segunda vez. Su primer período fue en 2011-2015.

Es el intendente que nunca perdió una elección. Seis mandatos como intendente, uno como concejal y presidente del HCD y uno como asesor en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

Recibido por el Papa Francisco en Roma (ver foto).

Mario Alberto Ishii recibió seis doctorados Honoris Causa en Argentina y el exterior y recientemente, en Lima, Perú, pasó a formar parte del Colegio de Doctores HC de Latinoamérica.

Recibió las llaves de la ciudad de Miami Dade, Estados Unidos, en noviembre de 2016 y de la ciudad de Miraflores, Perú, en noviembre de 2025.

Secretario de la Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO Argentina (2023-2025) y elegido en La Paz, Baja California Sur, México en noviembre 2025 Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO/ONU.

Disertó como único orador por Latinoamérica en Arabia Saudita en 2024, en Corea del Sur en 2025 y en República Dominicana en 2025.

Sin contar los lauros y reconocimientos internacionales en Estados Unidos, Corea del Sur, China y País Vasco y la participación en Querétaro México (2023) y Bogotá Colombia (2024) como miembro de la Red de Ciudades del Aprendizaje.

Todos con el conductor que se puso en 1999 el municipio al hombro cuando todos le decían que no asuma. ¡Que era inviable! ¡Que no se podía! El pudo, lo lo hace y lo seguirá haciendo posible.