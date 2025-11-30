Juan Andreotti anunció cuáles son las 7 escuelas que el Municipio renovará durante el verano

El Intendente de San Fernando visitó a los alumnos que tendrán instituciones renovadas a partir del ciclo lectivo 2026 mediante el Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales. En el receso escolar la comuna mejorará a la Primaria N°8, Secundaria N°21 y CENS N°452; la Primaria N°3, Secundaria N°14 y EPA N°708; y la Escuela Especial N°503.

A través del Programa ‘Ayuda a Escuelas Provinciales’ el Municipio de San Fernando, con sus propios fondos, mejora las condiciones de estudio para miles de alumnos y docentes cada año. Hacia la próxima temporada, el Intendente Juan Andreotti anunció que los trabajos se llevarán adelante en 7 instituciones que necesitan refacciones: la Primaria N°8, Secundaria N°21 y CENS N°452 (Junín 1412); la Primaria N°3, Secundaria N°14 y EPA N°708 (Darragueira 2277); y la Escuela Especial N°503 (Lavalle 652).

Andreotti le comunicó a los estudiantes la buena noticia, con una recorrida por las instalaciones de la EPN°8, donde expresó: “Seguimos con este proyecto, trabajando para seguir mejorando todos los establecimientos. El año próximo tendremos muchas obras importantes, como la nueva sede de la Universidad del Delta, el Parque Industrial que va a generar más trabajo; las Viviendas que reactivamos; y muchas más para seguir renovando los sueños de nuestras familias”.

El Intendente fue acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien agregó: “Otro año más de la felicidad de invertir en educación, que es lo primordial. Estamos muy contentos de que nuestros alumnos puedan estudiar en un lugar mucho más agradable. Es un programa que realizamos con muchísimo cariño, en conjunto con los directivos que siempre ponen muy buena voluntad, y los trabajadores municipales que lo hacen con amor porque saben que es para los más chicos”.