El intendente Mario Ishii fue distinguido en Miraflores, Perú, con la ‘LLave de la Ciudad’

Se la entregó el Alcalde Carlos Canales Anchorena

El Intendente Municipal de José C. Paz y Vicepresidente LATAM Ciudades del Aprendizaje de UNESCO, Dr. HC Mario Alberto Ishii, representó al país en un significativo encuentro internacional reafirmando el compromiso paceño con la educación, la inclusión y el desarrollo sostenible.

Durante su estadía, el intendente paceño también fue distinguido en Miraflores, ciudad integrante de la Red de Ciudades del Aprendizaje de UNESCO, donde el Alcalde Carlos Canales Anchorena le entregó las Llaves de la Ciudad. El reconocimiento destacó su política educativa, su destacada trayectoria y dedicación al servicio como alcalde por más de 30 años, consolidando el prestigio internacional de la gestión municipal paceña.

El intendente agradeció profundamente la hospitalidad del pueblo y a su par peruano por el reconocimiento recibido, evocando también la solidaridad histórica de Perú hacia Argentina en tiempos de Malvinas.

“Con esta participación internacional, José C. Paz continúa consolidándose como referencia educativa en la región y proyectando una gestión que sigue cerca del vecino y comprometida con el desarrollo de sus comunidades”, sostienen fuentes locales.