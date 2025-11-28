El Teatro del Viejo Concejo presenta obras de teatro con elencos locales y entradas accesibles

La sala municipal presenta el “II Ciclo de Artes Escénicas”, con obras elegidas por la convocatoria dirigida a elencos de San Isidro, y que busca potenciar la actividad teatral local, enriquecer la programación y acercar piezas de calidad a la comunidad.

El Teatro del Viejo Concejo, ubicado en 9 de Julio 512, pleno centro comercial de San Isidro, cierra el año con una programación imperdible. En lo que queda de noviembre y diciembre, ofrecerá una variada agenda de obras que invitan a emocionarse, reflexionar y compartir el arte en comunidad. Las obras forman parte del II Ciclo de Artes Escénicas, con obras elegidas en la convocatoria dirigida a elencos sanisidrenses.

“La convocatoria 2025, al igual que la del año pasado, fue todo un éxito con 68 propuestas teatrales recibidas y nueve obras seleccionadas por orden de mérito y a través de esta convocatoria abierta, plural y transparente que nos permite nutrir la programación del teatro municipal”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura del Municipio de San Isidro.

Vaya Ramona, vaya levantó el telón del ciclo el fin de semana pasado. Se trató de una comedia dramática e hilarante del multipremiado dramaturgo santafecino José Ignacio Serralunga sobre dos criaturas desamparadas y de distintas clases sociales que se entrelazan en una sátira mordaz y cruel.

Hay 4 funciones disponibles: el viernes 28 y el sábado 29 de noviembre, y el viernes 5 y sábado 6 de diciembre, a las 20.30 hs. Con dirección de Antonela Scattolini Rossi y actuación de Sol Montero y Brenda Bonotto (también autora de la obra), la pieza es un vaudeville y sainete al ritmo del tango y la milonga que sumerge en la historia de dos hermanas, artistas e inmigrantes, que llenas de sueños y esperanza buscan dar sentido a su existencia y trascender en la gran pantalla. Una historia de amor y transformación frente al abismo que se abre ante las dificultades, el dolor de las pérdidas y las frustraciones. Para mayores de 18 años.

Las obras seleccionadas en la convocatoria 2025 que serán presentadas el año próximo son: La luciérnaga que iluminó la noche; Mirjana y los que la rodean; Una muerte para piano; S.E.R Solo Escenas Random; Minucias Concerto Brevis y Ojalá lloviera.

Las entras accesibles constan de un bono contribución de $14.000, por la boletería del teatro o en la Subsecretaría de Cultura de San Isidro, Avenida del Libertador 16208, San Isidro.