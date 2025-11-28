25N: el Municipio de Tigre conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Autoridades del Poder Ejecutivo encabezaron la jornada de reflexión que se llevó adelante en el Honorable Concejo Deliberante. El encuentro contó con mesas de diálogo y dinámicas participativas donde las presentes plantearon desafíos sobre el abordaje de la problemática en el territorio.

El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. En ese marco, el Municipio de Tigre realizó un conversatorio en el HCD local junto a la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, y especialistas del área.

“Fue un evento muy importante que pudimos compartir con muchas mujeres de Tigre. Con todo el aval y acompañamiento del intendente Julio Zamora, el Gobierno local tiene políticas públicas preventivas respecto a la violencia contra las mujeres, como así también dispositivos de acompañamiento en situaciones de género”, destacó la secretartia Zamora.

La jornada de visibilización se llevó adelante en horas de la tarde y contó con espacios de diálogo y debate desarrollados por sociólogas, psicólogas e integrantes de equipos de trabajo social que llevan adelante tareas en el distrito. Los conversatorios tuvieron como eje la sexualidad, las vejeces y diferentes tipos de violencia que se presentan en la comunidad contra las mujeres.

Por su parte, la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, aseguró que es importante visibilizar las estrategias que ejecuta la comuna en materia de asistencia y prevención y cerró: “Parte del objetivo del encuentro fue reflexionar acerca de la problemática de la violencia por razones de género y de qué forma se agudiza en el actual contexto social y económico”.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres recuerda el brutal asesinato en República Dominicana de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, fieles defensoras de los derechos femeninos y la igualdad.