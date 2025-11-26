El programa de seguridad “Ojos en Alerta” cuenta con 21.000 vecinos adheridos y logró 120 detenciones

El intendente Ramón Lanús encabezó una capacitación masiva de Ojos en Alerta en el Club Social y Deportivo 25 de Mayo en Martínez. El programa recibió más de 8.300 alertas por hechos sospechosos, desde robos y violencia de género hasta casos de estupefacientes y accidentes.

El programa de prevención del delito “Ojos en Alerta” del Municipio de San Isidro ayer llegó a 21.200 vecinos adheridos. De esta manera, la iniciativa se afianza como una herramienta clave en la gestión de la seguridad local.

Los vecinos pueden enviar mensajes, audios, fotos o ubicaciones en tiempo real y a través de WhatsApp, al Centro Municipal de Operaciones (COM), que coordina la respuesta con patrullas, cámaras o servicios como SAME o Defensa Civil. Entre los casos reportados hay disturbios, tentativas de robo, peleas callejeras, venta de drogas y daños.

El intendente Ramón Lanús ayer brindó una capacitación que reunió a más de 700 vecinos en las instalaciones del Club Social y Deportivo 25 de Mayo, en Martínez.

Lanús delineó la postura de su gestión frente a la problemática de la inseguridad. “La seguridad es competencia de la Provincia de Buenos Aires, quienes tienen las armas, las comisarías y todas las herramientas legales. Pese a eso, elegimos hacernos cargo, enfrentar el problema, aún sabiendo que no es políticamente conveniente, pero sí lo correcto porque se trata de resolver el principal problema de los vecinos de San Isidro, no hay excusas”, afirmó.

El intendente también puso en valor la participación vecinal como pilar del sistema. “Hoy somos más de 21.000 vecinos adheridos a Ojos en Alerta y queremos ser cada vez más. Porque si al nuevo Sistema de Seguridad le agregamos la fuerza de los vecinos, le vamos a estar dando la batalla a la inseguridad”, enfatizó.

Desde su implementación, el sistema recibió un total de 8.388 alertas por situaciones sospechosas, lo que permitió 120 detenciones gracias a la rápida intervención de la Patrulla Municipal en coordinación con la Policía Bonaerense. Los denuncias abarcan desde sospechas de individuos y vehículos, hasta situaciones de violencia de género intrafamiliar, robos, hurtos y tentativas de robo. Además, los vecinos reportan disturbios, emergencias médicas, casos relacionados con estupefacientes, accidentes, y daños a la propiedad.

El programa tuvo unas 850 capacitaciones dirigidas a la comunidad, alcanzando diversos sectores como el ámbito educativo con recorridas por escuelas públicas y privadas para capacitar a alumnos, docentes y directivos; como también organizaciones sociales, clubes de barrio, ONG y asociaciones civiles. Además, se sumó un domo en espacios públicos como la Plaza Hipólito Yrigoyen, a metros del edificio municipal, y en eventos masivos como el torneo de la URBA de rugby en el CASI y la muestra Autoclásica en el Hipódromo local.

Para lo que resta del año, el programa alcanzará a todos los comerciantes locales.

En paralelo, el municipio avanza con la modernización tecnológica para llegar a 2.646 cámaras de última generación con IA, y la instalación de 170 cámaras lectoras de patente. Actualmente, la secretaría de Seguridad cuenta con 152 patrullas y 331 agentes.