El arte se distingue en Vicente López con la 55° edición de “El Félix” en Quinta Trabucco

El próximo sábado 29 de noviembre, a las 17.30 horas, Vicente López inaugurará la 55° edición del Salón de Artes Visuales Fernán Félix de Amador, conocido como “El Félix”, que se realizará en la Quinta Trabucco, ubicada en Carlos F. Melo 3050, Florida.

En esta nueva edición, el histórico certamen recibió la postulación de 1.015 artistas de todo el país, consolidándose como uno de los salones más importantes del circuito nacional de artes visuales. El jurado integrado por Ileana Hochmann, Alfredo Muñoz e Ignacio Valdéz seleccionó 30 obras que formarán parte de la exhibición. Entre los artistas elegidos hay representantes de Catamarca, Córdoba, Salta, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que reafirma el carácter federal del salón y su alcance nacional.

Durante el acto se anunciarán los artistas ganadores y se realizará la entrega de premios correspondientes a esta edición. La curaduría artística y el montaje de la muestra están a cargo de Mariana Gallegos del Santo. La exposición podrá visitarse desde el día de la inauguración y hasta el 28 de febrero de 2026, de martes a sábados de 10 a 18 horas, con ingreso por orden de llegada.

La muestra reúne obras en disciplinas bidimensionales, a las cuales se sumó recientemente la escultura, con el objetivo de impulsar la producción artística contemporánea en todas sus formas y ofrecer un espacio de visibilidad a artistas de distintas regiones del país, tanto emergentes como consagrados.

Para más información, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial www.vicentelopez.gov.ar/elfelix