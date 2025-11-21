Los Talleres Culturales Municipales de San Fernando brillaron en una gran exposición

En la Expo Talleres que se realizó en la plaza Mitre, 3.500 alumnos que concurren a más de 200 talleres culturales municipales compartieron lo aprendido durante el año. Hubo exhibiciones de danza, música, manualidades, artesanías, diseño de indumentaria, oficios, patio gastronómico, artes visuales y más.

El Municipio de San Fernando cuenta con 39 centros culturales e instituciones en todo el distrito, incluyendo la zona de islas, donde las vecinas y vecinos concurren a aprender juntos las actividades que más les gustan. La Expo Talleres, realizada en la céntrica plaza Mitre, brindó la posibilidad de mostrar la producción de más de 3.500 vecinos que asisten a más de 200 talleres culturales ofrecidos por el Municipio.

En la actividad, estuvo presente la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien comentó: “Además de aprender una actividad linda y que les gusta, ya sea artística, cultural, gastronómica, estos talleres sanfernandinos son un lugar de encuentro donde creamos comunidad, nos conocemos vecinas y vecinos con los mismos intereses, formamos grupos para hacer actividades y socializamos”.

Y el Secretario de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, agregó: “Estamos muy contentos de generar estos espacios; muchos de estos talleres son con salida laboral, y otros de esparcimiento que le hacen muy bien a toda la familia, jóvenes, adultos y niños; estos talleres municipales convocan a más de 3.500 vecinas y vecinos, a quienes felicitamos por todo lo realizado y los esperamos para seguir el año próximo”, finalizó el funcionario, quien fue acompañado de la concejal Vanesa Medialdea.

Cabe destacar que el martes 2 de diciembre de 16 a 22 hs., en el Teatro Martinelli de Victoria, expondrán su producción los alumnos de talleres de literatura, narración oral, teatro, canto e instrumentos musicales.