El Municipio dijo presente en el 25° aniversario del Bachillerato de jóvenes y adultos de El Telar

Autoridades comunales acompañaron el acto llevado adelante por estudiantes, cuerpo docente y representantes de la institución reconocida por DIEGEP. Brinda educación secundaria para quienes no han podido terminar sus estudios.

El Municipio de Tigre acompañó el 25° aniversario del Bachillerato El Telar de Don Torcuato, emprendimiento destinado a jóvenes y adultos que no han podido terminar sus estudios. El propósito fue renovar el compromiso de la gestión para seguir fortaleciendo a las instituciones.

El evento – realizado en horas de la tarde – contó con la presencia del secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, quien luego de dirigirse a los asistentes con palabras alusivas entregó, junto al delegado Eduardo Barro, un presente del Municipio a la directora del bachillerato, Liliana Romero.

Luego, expresó: “Fue un encuentro emotivo por lo que representa esta institución en la comunidad de Don Torcuato. Este acompañamiento permanente es impulsado por la impronta de nuestro intendente Julio Zamora que tiene una mirada muy comprometida con la comunidad y quienes trabajan por el bien común”.

Durante el desarrollo de la actividad, y en compañía de decenas de familias, se dio ingreso a las banderas de ceremonia y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego, los estudiantes y cuerpo directivo dieron unas palabras como balance de lo que fue este 2025 en la institución.

“Tenemos presencia en Don Torcuato desde el año 1989 con este proyecto de educación para jóvenes que tienen riesgo socio educativo. Comenzamos con cursos de formación profesional porque habían personas que carecían de calificación para ingresar al mundo del trabajo. Nos dimos cuenta que eso no era suficiente y era imprescindible la formación de un espacio secundario. Por eso pensamos en este bachillerato”, sostuvo la socia fundadora y representante legal, Susana Arnedo. Posteriormente, el presidente de la institución Francisco Puiggari invitó a recorrer los nuevos espacios de la sede, para terminar con un brindis de celebración.

El Telar es una institución que tiene diversos emprendimientos sociales en su sede, brinda servicios propios y también capacitaciones del Municipio, de forma abierta y gratuita a los vecinos. En ese marco, funciona el bachillerato oficial desde el año 2000, de manera continuada.