La Plaza de los Trabajadores en Munro ya se encuentra totalmente renovada

Se trata de un gran cambio para los vecinos del Oeste de Vicente López que ahora pueden disfrutar de un espacio más lindo, cómodo y moderno. La intendenta del partido, Soledad Martínez participó de la reinauguración junto a vecinos y vecinas de la zona.

“Terminamos esta plaza, la hicimos nueva, quedó más linda, más grande, está todo el barrio jugando. Acá hay jardines, gente que trabaja, que usa mucho esta plaza, así que estamos muy contentos con este proyecto que pudimos terminar y que los vecinos lo empiecen a disfrutar” destacó la intendente desde el lugar.

Durante la jornada hubo juegos para chicos, una función de circo, música y un stand de glitter y pintura facial, en una celebración que también incluyó decoraciones especiales por los 120 años de Vicente López.

La puesta en valor incluyó la renovación completa de los patios de juegos con piso antigolpes, nuevos sectores de descanso, senderos internos renovados y accesos más cómodos y seguros. También se incorporó un área de calistenia con piso de goma y equipamiento nuevo, se instaló mobiliario recuperado y nuevo.

La renovación integral se diseñó respetando el árbol central que es símbolo de la plaza. Para ello, se reforzó el carácter verde del espacio con la conservación total del arbolado, la incorporación de plantas y un sistema de riego completamente renovado.

Vicente López continúa renovando los espacios verdes para que los vecinos puedan disfrutar del aire libre en lugares lindos y seguros. En los últimos años, el municipio mejoró e incorporó más de 20 espacios verdes y plazas, todas pensadas en el uso real que le dan los vecinos día a día.