AySA renueva red cloacal en San Isidro para mejora del servicio

En el marco del Plan de Mejora y Mantenimiento, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos se encuentra realizando una importante obra de saneamiento en Boulogne, San Isidro, para mejorar la calidad del servicio cloacal a los vecinos de la zona y, sobre todo, con el fin de evitar inconvenientes futuros.

Los trabajos se iniciaron a principios de septiembre. Actualmente se encuentran en la última etapa y la finalización está pactada para este mes de noviembre.

La intervención fue necesaria por condiciones particulares detectadas en el terreno, que requirieron reordenar el transporte de efluentes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. La obra se ejecuta con carácter preventivo y forma parte del compromiso de AySA de asegurar continuidad, confiabilidad y calidad del servicio para todos los usuarios.

Al respecto, el Supervisor de Obras de Operaciones Regionales Norte, Martín Cribaro, explicó que “el servicio siempre se mantuvo continuo y nunca fue interrumpido”, y brindó detalles sobre los trabajos: “La obra se realizó sobre Av. Camino Real Morón – San Fernando entre Padre Castiglia y Olazábal. Lo que se hizo fue la instalación en vereda de 210 metros de un colector de PVC 200 mm de diámetro, y se anuló la colectora existente que se encontraba afectada. Además, se realizó la ampliación de diámetro y cambio en el sentido de escurrimiento de 33 metros de colectora existente de hormigón 150 mm, también reemplazada por PVC 200 mm”.

En relación a la metodología de trabajo, Cribaro explicó: “Se realiza una excavación que, según la profundidad, puede requerir tablestacado. En este caso, debido a la presencia de napas, fue necesario utilizar bombas depresoras para poder intervenir con seguridad” .

A través de estas acciones, y en el contexto del Día Mundial del Saneamiento, también conocido como “Día del Inodoro”, AySA reafirma su compromiso con el mantenimiento continuo, la mejora de la infraestructura existente y la prestación de un servicio seguro y de calidad para todos sus usuarios. En este sentido, siempre es importante recordar que el uso responsable de las instalaciones es fundamental para evitar daños, desbordes y costos innecesarios. El cuidado es responsabilidad de todos.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales en Instagram: @aysa.oficial y en Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.