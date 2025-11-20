Luis Vivona en el lanzamiento de las segundas Jornadas Latinoamericanas de Integración Judicial “Jueces por la Paz”

Una iniciativa que une deporte, justicia e integración latinoamericana. Participan delegaciones de siete países. El torneo deportivo se realizará en el Club Atlético River Plate.

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se lanzó una nueva edición de las Jornadas Latinoamericanas de Integración Judicial – Jueces por la Paz, un encuentro que reúne a magistrados y representantes del ámbito judicial de siete países de la región. El senador Luis Vivona participó del acto y destacó el valor de esta propuesta que combina deporte, institucionalidad e integración cultural.

Las jornadas tienen un esquema deportivo que promueve el trabajo en equipo, la solidaridad y el intercambio profesional desde una perspectiva humana. Este año, las competencias se desarrollarán en las instalaciones del Club Atlético River Plate, donde jueces y magistrados participarán en diversas disciplinas como fútbol, vóley, tenis y básquet.

Claudio Fede, juez de Cámara, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Martín, y organizador de las jornadas, subrayó el carácter profesional y humano del encuentro: “Queremos intentar mejorar la calidad del trabajo. Es una forma distinta de empezar a conocernos y saber cuáles son las necesidades a nivel país. Luis Vivona fue el primero que apoyó estas jornadas, el año pasado, y eso motivó a que se sumen más países. Le agradecemos su acompañamiento y el haber entendido la lógica del diálogo”.

En tanto, Vivona celebró la convocatoria regional y señaló: “Que el Senado de la provincia pueda acompañar este tipo de jornadas y ver este resultado, no solo fortalece lo institucional, lo judicial, sino también que refuerza el vínculo que tiene el deporte, que genera salud y armonía”.

Además, Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, ministro de la Corte Suprema de Chile, destacó la relevancia continental de esta iniciativa: “Es una oportunidad invaluable para relacionarnos entre países. Se produce un intercambio cultural para seguir un mismo objetivo. Y el deporte, que es fundamental en la vida de las personas”.

Con un programa que combina formación académica, cooperación institucional y competencia deportiva, las Jornadas Latinoamericanas de Integración Judicial continúan consolidándose como un puente para la paz, el entendimiento y la construcción de lazos entre naciones.

En la jornada, Luis Vivona obtuvo un reconocimiento junto a los representantes judiciales de cada país por su participación.