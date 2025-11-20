San Fernando disfrutó una temporada de espectáculos folklóricos al aire libre

La Misa del Folklorista, el Día de la Tradición y la Fiesta del Litoral fueron las grandes atracciones de noviembre en espacios públicos de la ciudad, con la participación de más de 30 artistas y conjuntos locales de música y danza, y destacadas figuras como Emiliano Zerbini y Monchito Merlo.

En San Fernando se comparte un gran sentimiento por la tradición folklórica argentina, con numerosos artistas que cultivan su pasión y tienen la oportunidad de presentarla en su propia ciudad de origen. La Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio tiene cada año, a ese propósito, un nutrido calendario de peñas y shows musicales donde cantores, bailarines, bandas, orquestas y ballets pueden presentar su arte a las familias, de forma libre y gratuita.

Noviembre siempre es un caso especial para la agenda cultural sanfernandina: Además de la habitual Peña en el Día de la Tradición, también se celebró la Misa del Folklorista, que el pasado domingo 9 llegó a su 33° edición, es uno de los eventos populares más esperados. Este año contó con el cierre estelar del cantautor cordobés Emiliano Zerbini, comenzó con una misa interpretada por músicos folklóricos y el coro de abuelos ‘El Ombú’, y continuó con el Patio “Miguel Gómez” abierto para la danza de cientos de vecinas y vecinos.

El Director de Cultura y Turismo, Rony Rodríguez Núñez, expresó al respecto: “Estamos muy felices como Estado municipal de compartir y acompañar estos espectáculos colmados de artistas locales y familias. Para nosotros es muy importante acompañar los espacios de encuentro, y que cada fin de semana en nuestro distrito haya multiplicidad de actividades culturales, deportivas y educativas en los parques y plazas tan lindas”.

Por su parte, el compositor e intérprete Emiliano Zerbini, agregó: “Tenía muchas expectativas por saber de qué se trataba la Misa del Folklorista; vinimos con mucho entusiasmo, y nos causó mucha alegría encontrarnos con la gente de la parroquia, el padre y los jóvenes que trabajan aquí que son una gran familia que impulsa hace 33 años este proyecto folklórico con la Misa, como punto de encuentro de todos los vecinos”.

“Hace años que recorro los diferentes escenarios con el folklore, e impresiona encontrar tanto en San Fernando acá cerca de Buenos Aires, donde vivimos una inolvidable noche folklórica junto a gente muy linda. Arte y fe son importantes y a veces se dejan de lado en estos tiempos; otros dicen que la cultura popular no funciona, y lugares de encuentro como éste demuestran que se pueden hacer las cosas y que perduren”, finalizó Zerbini.

Otro gran evento que se realiza cada año para disfrute de la comunidad chamamecera -que en San Fernando se encuentra en sorprendente gran cantidad-, fue la siempre alegre Fiesta del Litoral en la Plaza Carlos Gardel, frente a la Parroquia ‘Nuestra Señora de Itatí’, Virgen que se venera con especial devoción en la región litoraleña. En su honor, esta jornada inició con una sentida procesión acompañada de fuertes sapucais.

Monchito Merlo fue el artista encargado de coronar esta fiesta, tras la presentación de una decena de artistas locales de música y danza. El reconocido acordeonista brindó un colorido show y agradeció al Municipio por la invitación.

Con mucha frecuencia la Secretaría de Cultura y Turismo dispone de propuestas folklóricas al aire libre con entrada libre y gratuita. Su programación se puede conocer a través de las redes sociales oficiales del Municipio.