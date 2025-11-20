Pianistas de Malvinas Argentinas tendrán su evento especial en la CCA

La Casa Cultura y Arte (CCA) del municipio de Malvinas Argentinas será el lugar donde se realizará el primer encuentro de pianistas locales, este viernes 21 a las 19 horas.

El repertorio elegido por los artistas se presentará en la planta alta del espacio cultural. Se lucirán Martín Miranda (con Judith Lucena como invitada), Tomás de Lage, Fabián Ferrarel y Hernán Cejas, quienes compartirán una noche dedicada al piano y su diversidad sonora.

El sábado 22, la CCA invita también a ser parte de “Experiencia CCA”, un ciclo que combina música al aire libre, food trucks y un clima único. En esta edición participarán nuevamente el pianista Tomás de Lage y DJ Luli Man con su Line up en vivo.

El ingreso al Predio Municipal, donde se encuentra la CCA, es por Gustavo “Cuchi” Leguizamón y Astor Piazzolla, ciudad de Malvinas Argentinas. La agenda recreativa y cultural para este fin de semana en Malvinas, en: www.malvinasargentinas.gob.ar.