Con la presencia de centenares de participantes, Julio Zamora acompañó la final de la Copa Tigre de ajedrez

El intendente compartió el cierre del certamen que se desarrolló en el Polideportivo Mariano Moreno de Troncos del Talar. “Este es un programa que fue creciendo a lo largo de los años y hoy tenemos a todas las familias disfrutando”, expresó Zamora.

En Troncos del Talar, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, presenciaron la Copa Tigre de ajedrez, organizada por el Municipio. Participaron de la jornada cientos de alumnos y alumnas de escuelas primarias y secundarias del distrito.

“Hubo cerca de 300 inscriptos en un torneo que muestra todo el desarrollo del ajedrez en el Municipio de Tigre. Es un programa que fue creciendo a lo largo de los años y hoy tenemos a todas las familias disfrutando. Se trata de un trabajo mancomunado entre las áreas de Deportes y Educación, acompañado de una importante infraestructura para que se pueda llevar adelante esta fiesta”, manifestó el jefe distrital.

El encuentro se llevó adelante en el Polideportivo Mariano Moreno y contó con la presencia de integrantes de la Escuela Municipal de Ajedrez que tiene más de 13 mil inscriptos. Por su parte, Gisela Zamora destacó el acompañamiento del Gobierno comunal a la iniciativa y enfatizó en la importancia de mantener, con el correr de los años, el trabajo de la Escuela Municipal.

Finalizado el torneo, el director de la Escuela Municipal de Ajedrez, Luís Antón, declaró: “Es una manifestación del trabajo anual. Se definió la Copa Tigre donde estuvieron los cuatro mejores ajedrecistas de todas las escuelas del territorio. La convocatoria es muy buena y la cantidad de alumnos y alumnas sigue creciendo año tras año, en todas las localidades del distrito hay un taller para practicar y aprender”.

Tigre cuenta con una escuela Municipal de Ajedrez a la cual acuden miles de vecinos y vecinas. En este marco, la Asociación Argentina de Ajedrez la declaró como la mejor del país. Las clases se dictan en diferentes puntos del territorio en colegios, merenderos, bibliotecas, sociedades de fomento y clubes de barrio.