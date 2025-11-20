El HCD de Tigre rindió un respetuoso y emotivo homenaje al concejal Mariano Pelayo

El cuerpo deliberativo recordó al edil con un minuto de silencio y una ofrenda floral en su banca vacía.

En una jornada marcada por la tristeza y el respeto institucional, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Tigre rindió homenaje al concejal Mariano Pelayo, recientemente fallecido. La ceremonia se llevó a cabo antes del inicio de la 17° Sesión Ordinaria, tras cumplirse los tres días de duelo decretados por el municipio.

El presidente del cuerpo, Miguel Escalante, encabezó el acto y cedió la palabra a los distintos bloques en un recinto cargado de sensibilidad. La mayoría de los ediles presentes, visiblemente afectados, expresaron su consternación ante la repentina desaparición de su colega.

Uno de los momentos más simbólicos fue la imagen de la banca vacía de Pelayo, sobre la cual se depositó una ofrenda floral en su honor. De pie y unidos en el dolor, los concejales realizaron un minuto de silencio que interrumpió el habitual bullicio político para dar paso a la reflexión y la memoria.

Durante las intervenciones, se destacaron palabras de reconocimiento hacia la trayectoria y personalidad de Pelayo. Sus compañeros resaltaron su capacidad técnica, su paso por la institución y, sobre todo, su inquebrantable compromiso con la función pública. Su ausencia, coincidieron, deja un vacío difícil de llenar en el trabajo legislativo y en el debate democrático de la comunidad.

El homenaje concluyó con un mensaje de acompañamiento a la familia, amigos y compañeros de militancia del concejal. El HCD de Tigre despidió así a Mariano Pelayo con un gesto institucional cargado de respeto y emoción, reafirmando el legado de servicio público que deja en la comunidad.