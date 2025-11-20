Malvinas Argentinas realiza el 1er Festival del Adulto Mayor

El municipio de Malvinas Argentinas se prepara para celebrar el 1er Festival del Adulto Mayor, un evento destinado a homenajear a las personas mayores del distrito. La jornada se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre, desde las 16 horas, en el Predio Municipal, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

La actriz y comediante Luisa Albinoni, vecina de Malvinas Argentinas, será la conductora del evento, quien estará acompañada por figuras destacadas como Silvio Soldán, Arnaldo André, Gladys Florimonte y Marcela Tauro. Mientras que el gran show musical, estará a cargo de Ricky Maravilla, quien aportará todo su ritmo y alegría para coronar esta primera edición.

El festival ofrecerá una amplia programación que incluirá: un sector de tango, peña y folklore; masterclasses gastronómicas de mini cakes, trufas y otras preparaciones; música en vivo; clases de baile; exposiciones de autos antiguos; la Orquesta Municipal; DJs en vinilo; stands de ONG’s; propuestas deportivas, yoga; así como servicios de barbería, estética con belleza de manos, entre muchas otras actividades pensadas para disfrutar.

El Festival del Adulto Mayor nace como un espacio para celebrar la vida, el encuentro, la amistad y la alegría, consolidando el compromiso del municipio con el bienestar y la participación activa de todas las generaciones. La entrada al Predio Municipal es por “Cuchi” Leguizamón y Piedras, ciudad de Malvinas Argentinas.