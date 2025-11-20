José C. Paz refuerza su compromiso educativo y cultural en la II Reunión del Consejo de Ciudad del Aprendizaje

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El miércoles, 19 de noviembre se realizó, de manera virtual, y la II Reunión del Consejo de José C. Paz como Ciudad del Aprendizaje.

Destacamos la designación del Intendente y Senador electo, Mario Alberto Ishii, como Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje de América Latina y el Caribe de la UNESCO.

Esta significativa elección durante la reciente Conferencia en La Paz, Baja California Sur, México, posiciona a José C. Paz en un lugar de liderazgo latinoamericano reflejando el sólido compromiso del municipio con las políticas de educación continua y desarrollo comunitario.

Durante la reunión, el Consejo trabajó activamente en los lineamientos generales del Festival de la Ciudad del Aprendizaje, un evento que busca consolidar y visibilizar todas las iniciativas de formación, cultura e innovación que se generan en el distrito.

El festival se erige como una plataforma fundamental para fomentar la participación ciudadana y el acceso al conocimiento en todas sus formas.

Asimismo, se realizó un balance de las últimas actividades de proyección internacional en las que el municipio ha participado, subrayando la importancia de una estrategia de comunicación sólida.

En el cierre de la sesión, se extendió un caluroso agradecimiento a todos los consejeros, instituciones y actores claves que participaron de este encuentro virtual, cuyo aporte fue fundamental para el enriquecimiento del debate.

Con esta reunión, José C. Paz reafirma su rol protagónico en el mapa latinoamericano de las Ciudades del Aprendizaje, proyectando un futuro de crecimiento sostenible a través de la educación y la cooperación internacional, y renueva su compromiso de trabajar mancomunadamente por el desarrollo de la comunidad.