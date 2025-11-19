Ramón Lanús le entregó la llave de la Ciudad de San Isidro al maestro Andrea Bocelli

El intendente distinguió al reconocido tenor italiano por su extraordinaria trayectoria artística y su aporte a la cultura universal. Fue luego del espectáculo que brindó el artista en el Hipódromo local frente a 25.000 espectadores.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, le entregó la llave de la Ciudad de San Isidro al célebre tenor Andrea Bocelli, en reconocimiento a su genialidad musical, su conmovedora voz e historia de vida que ha emocionado a millones en todo el mundo y su constante compromiso con causas solidarias.

“Con esta entrega el Gobierno Municipal de San Isidro distingue hoy a uno de los artistas más grandes de nuestro tiempo”, expresó Lanús al hacer entrega de la Llave de la Ciudad en el Hipódromo de San Isidro, y agregó que la misma es símbolo de bienvenida y amistad. “San Isidro es su casa”, cerró.

Andrea Bocelli, uno de los artistas líricos más importantes de la historia, ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo y es reconocido tanto por su repertorio de ópera clásica como por sus interpretaciones populares que han llevado la música culta a nuevos públicos.