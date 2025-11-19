miércoles, noviembre 19, 2025
Ramón Lanús le entregó la llave de la Ciudad de San Isidro al maestro Andrea Bocelli

Redacción Periódico Para Todos

El intendente distinguió al reconocido tenor italiano por su extraordinaria trayectoria artística y su aporte a la cultura universal. Fue luego del espectáculo que brindó el artista en el Hipódromo local frente a 25.000 espectadores.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, le entregó la llave de la Ciudad de San Isidro al célebre tenor Andrea Bocelli, en reconocimiento a su genialidad musical, su conmovedora voz e historia de vida que ha emocionado a millones en todo el mundo y su constante compromiso con causas solidarias.

“Con esta entrega el Gobierno Municipal de San Isidro distingue hoy a uno de los artistas más grandes de nuestro tiempo”, expresó Lanús al hacer entrega de la Llave de la Ciudad en el Hipódromo de San Isidro, y agregó que la misma es símbolo de bienvenida y amistad. “San Isidro es su casa”, cerró.

Andrea Bocelli, uno de los artistas líricos más importantes de la historia, ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo y es reconocido tanto por su repertorio de ópera clásica como por sus interpretaciones populares que han llevado la música culta a nuevos públicos.