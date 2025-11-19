Noticias del distrito de Tigre, comuna cuyo intendente es Julio Zamora

Resumen informativo de la semana

(*) Con una gran convocatoria, el Municipio dio inicio al certamen Copa Urbano Tigre 2025

En Don Torcuato, representantes del Municipio presenciaron el desarrollo de la Copa Urbano Tigre 2025, el evento que tiene como objetivo promover la cultura local y la integración entre los jóvenes del distrito.

“Cuando vemos que el país se pone gris la cultura nos demuestra que hay un futuro mejor. Todas las escuelas que participan del certamen van a estar convocadas para formar parte de la apertura de los Carnavales 2026”, destacó la concejala, Marilina Silva.

El evento se llevó adelante en el microestadio Ricardo Ubieto de Don Torcuato. Es para destacar que la actividad cuenta con más de 400 inscriptos mediante la participación de 18 instituciones de danza de la ciudad. En esta oportunidad, se realizó la primera etapa de la competencia.

Para más información, consulta las redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

(*) “CON-VIVAMOS”, el programa del Municipio de Tigre que promueve el fortalecimiento en la construcción de los vínculos escolares

En el SUM del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, autoridades del Gobierno local estuvieron presentes en el cierre del programa “CON-VIVAMOS” organizado por el Municipio. El objetivo de estas jornadas es fortalecer la construcción de relaciones sólidas basadas en la empatía, el respeto y la solidaridad.

La propuesta comenzó en horas de la mañana donde se realizó una presentación creativa que constó de un pliego de papel intervenido colectivamente. Posteriormente, reflexionaron y realizaron una puesta en común sobre la palabra convivamos.

Participaron de la actividad las escuelas primarias: N°20 de General Pacheco; N° 2; N°34 y el Colegio Hogar Don Orione de Tigre Centro; N°47 de El Talar; N°21 de Rincón de Milberg; Colegio Don Torcuato y Pastoral Primaria Infancia San Juan de la Cruz de Troncos del Talar.

(*) El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva entrega de anteojos en el marco del programa Para Verte Mejor

El evento se realizó en la Escuela Primaria N° 22 de Don Torcuato y benefició a alumnos y alumnas de cinco escuelas del distrito.

“Es un programa que ejecutamos como política de Estado entregando más de 17 mil anteojos desde su inicio. Mediante esta iniciativa, le damos la oportunidad a los niños de poder acceder a su primer par de lentes y tener un mejor futuro”, destacó el secretario de Salud, Fernando Abramzon.

Los beneficiarios de la décima entrega del año fueron un total de 81 alumnos y alumnas de las escuelas primarias N° 22, N° 30, N°33, 33 N° 40, N° 46.

Para Verte Mejor es una iniciativa del Gobierno local que se ejecuta de manera articulada con Volkswagen y Óptica Visión Tigre. El programa está destinado a alumnos de 1° y 6° grados de instituciones de gestión estatal del territorio.

(*) Con una gran convocatoria de la comunidad, el Municipio llevó adelante una nueva edición del Festival de Escritores y Lectores de Tigre

Autoridades municipales acompañaron a la comunidad en una nueva edición del Festival de Escritores y Lectores de Tigre (FELT); propuesta que propone un intercambio de ideas, la creación de lazos sociales y la puesta en valor del patrimonio literario.

Durante el encuentro -llevado a cabo en la estación fluvial de Tigre centro- los presentes disfrutaron de una feria del libro con autores locales e invitados y música en vivo. También, se realizó un taller llamado “Voces de Mujeres” y propuestas lúdicas para toda la familia.

Con la lectura como derecho, el Municipio de Tigre continúa incentivando espacios que pregonen el aprendizaje, la formación y el acceso equitativo al conocimiento. Además, este tipo de encuentros busca fomentar y promover el consumo de la cultura local.

(*) Negligencia en Don Torcuato finalizó con un siniestro vial entre auto y moto

En Don Torcuato, las cámaras del Centro de Operaciones Tigre detectaron un fuerte accidente de tránsito entre un automóvil y una moto. La rápida asistencia del COT permitió contener a la víctima y derivarla al centro médico.

El siniestro ocurrió en horas del mediodía, cuando la motociclista que transitaba por Juan de Garay no disminuyó la marcha en la esquina y fue impactada por el rodado que circulaba por Boquerón. El conductor del auto -quien tenía prioridad de paso- se detuvo tras el siniestro: los agentes le realizaron los controles de alcoholemía y dio negativo.

Desde la central de monitoreo, los agentes detectaron el choque y activaron el operativo que incluyó a un móvil del COT y médicos del Sistema de Emergencia Tigre (SET), quienes asistieron a la víctima y la derivaron al Hospital Magdalena V. de Martínez de General Pacheco, ya que presentaba fracturas en sus extremidades.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) Estaba prófugo de la Justicia, circulaba en un auto con pedido de captura e intentó darse a la fuga: quedó detenido

En Don Torcuato, agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a un individuo que se dio a la fuga luego de intentar ser identificado: contaba con pedido de captura activo.

El suceso transcurrió en horas de la noche, cuando desde la central de monitoreo del Municipio los operadores detectaron -a través del sistema BUS.CA.DO.R- que el rodado había sido sustraído en San Fernando. De manera instantánea, activaron el operativo e intentaron identificar al ocupante que se dio a la fuga.

Al iniciarse la persecución, los operadores hicieron un seguimiento minucioso del sospechoso, que fue interceptado por los agentes locales en el cruce de las calles Camacuá y Colectora Oeste, tras abandonar el rodado y continuar a pie. Al ingresar los datos al sistema, se detectó que estaba prófugo por un delito cometido San Isidro.